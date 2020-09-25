Morrisons и Tesco снова ограничили продажу товаров

Магазины просят покупателей не волноваться из-за ужесточения карантина

Британские супермаркеты снова ограничили продажи некоторых видов товаров, сообщает The Guardian. Ранее правительство Великобритании подчеркнуло, что не будет объявлять второй общенациональный карантин, но люди решили перестраховаться и начали скупать продукцию. Продажи туалетной бумаги выросли на 23% за неделю.

Сеть супермаркетов Morrisons объявила, что чистящие средства, бумажные полотенца и детские лекарства будут отпускаться в количестве не более трех штук в одни руки. Руководство также пообещало ввести ограничения на покупку муки, риса и масла. «На складах имеется достаточное количество продуктов. Мы просто хотим, чтобы они были доступны каждому», – заявил представитель Morrisons.

Tesco, крупнейшая сеть супермаркетов в Великобритании, ввела ограничения на покупку муки, макарон, туалетной бумаги и антибактериальных салфеток – не более трех упаковок в одни руки. Ограничения действуют как на обычные, так и на онлайн-покупки, пишет Sky News. Кроме того, компания хочет в скором времени ограничить продажу риса и овощных консервов. «Мы призываем покупателей не закупаться впрок, чтобы никто не остался обделенным», – заявили в Tesco.