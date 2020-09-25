Каков правовой статус граждан ЕС в течение “льготного периода” после Brexit?

Как нам постоянно напоминают, свободное передвижение в этом году закончится. С 1 января 2021 года граждане ЕС/Европейской Экономической Зоны/Швейцарии, желающие переехать в Великобританию для работы и учебы, должны будут соответствовать требованиям новой балльной иммиграционной системы.

Существующие резиденты должны до 30 июня 2021 года подать заявку на получение pre-settled или settled status в соответствии со схемой EU Settlement Scheme.

Но как быть с гражданами ЕС/Европейской Экономической Зоны/Швейцарии и членами их семей, которые уже живут в Великобритании (или переезжают сюда до 1 января) и которые подают заявку на свою схему EU Settlement Scheme только в первые шесть месяцев 2021 года?

Чтобы обеспечить этот шестимесячный “льготный период”, Министерство внутренних дел представило парламенту Правила о правах граждан (крайний срок подачи заявлений и временная защита) (выход из ЕС) от 2020 года.

Почему существует льготный период для подачи на pre–settled или settled status?

Льготный период имеет решающее значение. Существует неизвестное число людей в Великобритании, которые еще не подали заявку на pre-settled или settled status, и многие из которых потенциально уязвимы.

Есть также те, кто ошибочно считает, что схема EU Settlement Scheme к ним не относится (возможно, из-за проживания в Великобритании в течение десятилетий), и те, кто не получил необходимой поддержки, чтобы сделать успешную заявку.

К этому добавляется озабоченность по поводу того, что значительное число людей может непреднамеренно поставить под угрозу свою способность получить pre-settled или settled status, если они надолго застрянут за границей.

Эти проблемы в сочетании с вызванным пандемией нарушением бесценной работы, проводимой финансируемыми Министерством внутренних дел благотворительными организациями, которые поддерживают уязвимых граждан ЕС, привели к призывам правительства рассмотреть вопрос о продлении льготного периода.

Если крайний срок подачи заявок по схеме EU Settlement Scheme не будет отодвинут, то существует риск того, что те, кто не уложится в срок 30 июня — не по своей вине — будут вынуждены попасть во враждебную среду для нелегальных мигрантов.

Непримиримый ответ Министерства внутренних дел на это разумное предложение содержится в Положении 2:

Крайним сроком подачи заявления на получение статуса резидента является конец 30 июня 2021 года.

С четко обозначенным крайним сроком мы переходим к иммиграционному статусу граждан ЕС в течение льготного периода.

Каков правовой статус существующих резидентов в течение льготного периода?

Пояснительная записка Хоум Офиса, резюмирует эту позицию:

Для тех граждан ЕС, которые законно проживают в Великобритании в силу Закона о свободном передвижении непосредственно до окончания переходного периода и которые еще не имеют статуса в соответствии со схемой EU Settlement Scheme, а также для соответствующих членов их семей, этот документ сохраняет их существующие права на проживание в Великобритании.

Положение 3 вводит вышеуказанное в действие. В нем говорится, что для того, чтобы граждане были охвачены данными положениями, они должны непосредственно до окончания переходного периода быть либо “законно проживающими в Соединенном Королевстве в соответствии с правилами ЕС от 2016 года”, либо “иметь право постоянного проживания в Соединенном Королевстве в соответствии с этими правилами”.

Соответствующие части правил ЕС “спасаются”, как выражаются юристы, чтобы они продолжали предоставлять таким людям законное право жить в Великобритании до конца льготного периода. К тому времени они должны были — будем надеяться — получить новый правовой статус в рамках схемы EU Settlement Scheme.

А как насчет людей, которые не удовлетворяют правила ЕС?

Не все граждане ЕС на самом деле имеют право проживать в соответствии с правилами ЕС: например, самодостаточные лица и студенты, которые не имеют комплексного страхования по болезни (по крайней мере, в интерпретации Министерства внутренних дел).

Тем не менее они имеют право подать заявление по схеме EU Settlement Scheme до 30 июня 2021 года. Поскольку Министерство внутренних дел заявило, что политика враждебной окружающей среды вступит в силу с 1 июля 2021 года для тех, кто не уложится в срок подачи заявок, предполагается, что — по крайней мере на практическом уровне — их присутствие в Великобритании в течение льготного периода будет терпимо до тех пор.

Но из формулировки пояснительного заявления ясно, что Министерство внутренних дел не считает таких людей законно присутствующими в Великобритании.

У Министерства внутренних дел еще есть время поразмыслить над недостатками этих правил и внести коррективы, чтобы обеспечить всем лицам, имеющим право на участие в схеме EU Settlement Scheme, полную правовую защиту в течение льготного периода и после него.

Подробности – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.

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