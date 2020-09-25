В Кройдоне застрелили офицера полиции

23-летний преступник находится в реанимации

25 сентября полицейский доставил в изолятор временного содержания в Кройдоне 23-летнего мужчину. Во время обыска преступник вытащил пистолет и выстрелил в офицера полиции пять раз, а затем попытался застрелиться сам, пишет BBC. Инцидент произошел в 2:15 по местному времени, сообщает Скотланд-Ярд.

На место преступления прибыла скорая помощь, однако спасти полицейского не удалось: он скончался по прибытии в больницу. Преступник находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое.

Полиция начала расследование обстоятельств гибели своего коллеги и выяснения причины, почему преступника не обыскали до прибытия в отделение. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда не считает произошедшее терактом, однако проверит все версии. Глава лондонской полиции Крессида Дик выразила соболезнования семье погибшего.

«Мы в огромном долгу перед теми, кто рискует своей жизнью ради нашей безопасности», – присоединился к словам Крессиды Дик Борис Джонсон. Соболезнования выразил и мэр Лондона Садик Хан.

«Это печальный день для нашей страны и еще одно напоминание о том, что полицейские подвергают себя опасности каждый день», – отметила министр внутренних дел Прити Пател.