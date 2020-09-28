Британцев просят закупиться к Рождеству заранее

Онлайн-ретейлеры могут не справиться с повышенным спросом

Онлайн-ретейлеры просят британцев закупиться к Рождеству заранее, опасаясь не справиться с резким повышением спроса в зимний сезон, пишет BBC. Еще до начала карантина онлайн-продажи выросли на 5% по сравнению с 2019-м годом. А с марта 2020-го рынок интернет-торговли в стране переживает настоящий бум.

По данным Британской ассоциации интернет-ритейлеров IMRG, с момента объявления локдауна объем онлайн-продаж вырос на 40-50% и не собирается падать.

«Это похоже на рождественский ажиотаж, который длится уже полгода», – говорит Майк Хэнкокс, руководитель курьерской службы Yodel. К сезону праздничных распродаж компания собирается нанять 2,5 тыс. водителей и 500 сотрудников в свои сортировочные центры, чтобы справиться с наплывом заказов.

Ретейлер John Lewis начал продавать рождественские товары еще в августе. Продажи елок выросли на 233% по сравнению с прошлым годом, продажи гирлянд и шаров – на 156%.

В IMRG подчеркивают, что ни одна из компаний не испытывает дефицита товаров, поэтому смысла в панических закупках нет. Однако повышенный спрос может привести к долгому ожиданию доставки, поэтому имеет смысл заказать хотя бы часть подарков в ноябре.