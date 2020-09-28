﻿﻿﻿﻿﻿

Солдат российского происхождения судится с министерством обороны Великобритании

Солдат российского происхождения судится с министерством обороны Великобритании
Фото:123rf.com

Глеб Стешов утверждает, что его подозревают в шпионаже в пользу России

33-летний солдат российского происхождения Глеб Стешов утверждает, что его не взяли в разведывательный корпус британской армии из-за подозрений в шпионаже. Теперь он будет судиться с министерством обороны, пишет The Telegraph.

Когда Глебу было 13 лет, семья Стешова попросила убежища в Великобритании, опасаясь преследований со стороны КГБ. По словам молодого человека, он был благодарен британскому правительству и решил отдать долг стране, которая его приютила. Изначально он собирался стать военным переводчиком с русского, но потом пошел в парашютисты.

Позднее он попытался перейти в разведывательный корпус, однако ему отказали трижды: сначала сославшись на то, что он стал гражданином Великобритании меньше десяти лет назад, потом на отсутствие документа о знании русского языка, а в последний раз – на ограниченное владение английским. Стешов уверен, что на самом деле его не хотят принимать из-за подозрений в шпионаже. Он рассказал, что над ним постоянно издевались, заставляя маршировать и петь русские песни.

Мужчине пришлось уйти из армии, и теперь он требует компенсации за моральный ущерб. Стешов подал иск против министерства обороны, обвинив департамент в дискриминации по национальному признаку.

profile-sample2
Британцев просят закупиться к Рождеству заранее
28-09-2020
profile-sample2
Солдат российского происхождения судится с министерством обороны Великобритании
28-09-2020
profile-sample2
В Британии могут запретить продажу изделий из натурального меха
28-09-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.