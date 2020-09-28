Солдат российского происхождения судится с министерством обороны Великобритании

Глеб Стешов утверждает, что его подозревают в шпионаже в пользу России

33-летний солдат российского происхождения Глеб Стешов утверждает, что его не взяли в разведывательный корпус британской армии из-за подозрений в шпионаже. Теперь он будет судиться с министерством обороны, пишет The Telegraph.

Когда Глебу было 13 лет, семья Стешова попросила убежища в Великобритании, опасаясь преследований со стороны КГБ. По словам молодого человека, он был благодарен британскому правительству и решил отдать долг стране, которая его приютила. Изначально он собирался стать военным переводчиком с русского, но потом пошел в парашютисты.

Позднее он попытался перейти в разведывательный корпус, однако ему отказали трижды: сначала сославшись на то, что он стал гражданином Великобритании меньше десяти лет назад, потом на отсутствие документа о знании русского языка, а в последний раз – на ограниченное владение английским. Стешов уверен, что на самом деле его не хотят принимать из-за подозрений в шпионаже. Он рассказал, что над ним постоянно издевались, заставляя маршировать и петь русские песни.

Мужчине пришлось уйти из армии, и теперь он требует компенсации за моральный ущерб. Стешов подал иск против министерства обороны, обвинив департамент в дискриминации по национальному признаку.