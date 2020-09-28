Уличные вечеринки в знак протеста

Жители Англии выступили против раннего закрытия пабов

Решение правительства ограничить время работы пабов до 22:00 понравилось не всем, пишет Metro. В субботу, 26 сентября, жители Йорка собрались в центре города сразу после закрытия заведений и устроили шумную уличную вечеринку. Полиция попыталась разогнать протестующих, но встретила ожесточенное сопротивление.

Аналогичные акции прошли и в других городах Англии: люди не соблюдали социальную дистанцию и распивали алкоголь прямо на улицах. Полиция Ливерпуля сообщила, что толпа все-таки разошлась после нескольких призывов не подвергать риску здоровье окружающих.

Протестующих поддержали далеко не все. «Они должны понимать, что только помогают вирусу распространяться. Но кажется, им хочется только выбраться в центр и выпить», – осудил уличную вечеринку житель Йорка, пожелавший остаться неизвестным.

Противники раннего закрытия пабов утверждают, что эффективность меры не доказана. Сами владельцы заведений тоже скептически относятся к решению правительства. По их словам, это повышает риск уличных собраний и распространения вируса. Однако министр культуры Оливер Дауден уверен в обратном. Выступив на шоу Эндрю Марра 28 сентября, он объяснил, что благодаря «комендантскому часу» люди меньше потребляют алкоголь и не нарушают правила карантина.