В Британии могут запретить продажу изделий из натурального меха

Инициативу поддержала Кэрри Симондс, невеста Бориса Джонсона

В 2000-м году Великобритания стала первой страной, запретившей пушные зверофермы. В 2019-м году от одежды из натурального меха отказалась сама Елизавета II. При этом ввоз и продажу меховых изделий в стране никто не отменял.

Однако после окончания переходного периода «Брекзита» все может измениться, пишет The Guardian. В министерстве окружающей среды задумались о полном запрете на продажу изделий из натурального меха. Эту инициативу выдвинул депутат-консерватор Зак Голдсмит, а поддержала его невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс.

После «Брекзита» правительство будет обладать нужными полномочиями, чтобы в одностороннем порядке запретить продажу меха по стране.

Активисты PETA говорят, что от меховых товаров отказываются такие мировые бренды, как Giorgio Armani, Gucci, Donna Karan, Calvin Klein и Versace. Однако Британский меховой альянс (The British Fur Alliance) уже готовится оспаривать запрет правительства. По мнению организации, натуральный мех необходим для борьбы с дешевыми товарами и должен быть разрешен, если он получен этичным способом.