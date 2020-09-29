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Великобритания ввела санкции против Александра Лукашенко и его сторонников

Великобритания ввела санкции против Александра Лукашенко и его сторонников
Фото:kremlin.ru

Они включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в страну

Великобритания ввела санкции против Александра Лукашенко и семи его сторонников «из-за фальсификаций на президентских выборах и неоднократного нарушения прав человека». Соответствующее заявление появилось на сайте британского правительства.

Санкции предполагают заморозку всех имеющихся активов и запрет на въезд в страну. Аналогичные ограничения ввела Канада. Под санкции попали сам Александр Лукашенко и его сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

«Сегодня Великобритания и Канада ясно выразили свою позицию, введя санкции против насильственного и мошеннического режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты сфальсифицированных выборов и собираемся привлечь к ответственности тех, кто выступает против белорусского народа», – заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Ранее о намерении ввести санкции против Лукашенко высказались лидеры стран ЕС.

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1 Comment

  • Антон
    29.09.2020, 16:32

    И как же теперь бедные белорусы жить будут?😁
    Гоните этих западных ублюдков нахрен , защищаете родину !!@

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