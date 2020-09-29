Цены на жилье вырастут на 2% до конца года

Аналитики говорят о повышенном спросе на недвижимость

Британский рынок жилья начал стремительно расти после эпидемии коронавируса. На повышение спроса в большей степени повлияла отмена гербового сбора, пишет портал PropertyWire. До 31 марта 2021 года покупатели будут освобождены от уплаты сбора при покупке жилья стоимостью не более £500 тыс.

Аналитики агентства недвижимости Hamptons International прогнозируют повышение цен на жилье в среднем на 2% до конца 2020 года.

Больше всего подорожает недвижимость в Уэльсе (на 3%), в Лондоне (на 2,5%), в Йоркшире и Хамбере (на 2,5%) и на северо-востоке Англии (на 2,5%).

Экономические последствия пандемии начнут сказываться только в 2021 году, говорят в Hamptons International. После чего цены на жилье снова начнут падат, в особенности в Западном Мидлендсе (на 1,5%), на юго-востоке Англии (на 1%) и в Лондоне (на 1%).

На рынок недвижимости негативно может повлиять и выход Великобритании из Европейского союза. Однако эксперты ставят на то, что до конца 2020 года сторонам удастся подписать торговое соглашение.