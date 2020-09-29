Скорость ветра в отдельных регионах может достигать 112 км/ч

На Великобританию надвигается шторм «Эйден», сообщает газета Mirror. Он достигнет берегов Соединенного Королевства 30 сентября и принесет дожди и шквалистый ветер до 112 км/ч.

Агентство по охране окружающей среды предупреждает об угрозе наводнения в Восточной Англии. По словам синоптика BBC Хелен Уиллетс, основной удар примет на себя Шотландия. 30 сентября на территории страны выпадет всего до 7 мм осадков, однако уже 1 и 2 октября – 40-60 мм.

Температура воздуха в течение недели снизится до 9 градусов по Цельсию. На выходных на северо-западе страны возможны заморозки.

Met Office планирует объявить желтый уровень погодной опасности, однако пока не торопится с заявлением. Некоторые синоптики утверждают, что «Эйден» быстро потеряет силу и не нанесет большого ущерба. Другие – что шторм будет очень мощным.

Руководитель канала Weather Channel Леон Браун утверждает, что этой зимой Британии придется пережить пять штормов.