В Вестминстерском дворце не будут продавать алкоголь после десяти вечера

Правительство раскритиковали за несоблюдение ограничительных мер

Британское правительство обязало пабы и рестораны закрываться строго в 22:00, чтобы не допустить распространения коронавируса. Министры объяснили это тем, что в состоянии алкогольного опьянения люди хуже контролируют себя и могут нарушить правила карантина.

Однако и после запрета в Великобритании оставалось одно место, где заведения общественного питания продолжали работать и после десяти вечера. Это Вестминстерский дворец, где заседает парламент, пишет The Independent.

На его территории есть несколько ресторанов и пабов, где обедают сотрудники правительства. Для них было сделано исключение по времени работы, поскольку никакой другой альтернативы для питания там просто не существует.

Жители Великобритании остались недовольны и начали упрекать правительство в двойных стандартах. Многие из них выражали протест открыто, собираясь на улицах с алкоголем поздними вечерами. После публикации новостей о работе парламентских пабов в нескольких газетах, правительство признало свою ошибку и приняло решение не продавать там алкоголь после 22:00.