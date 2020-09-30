Бьюти-новинки октября

Аромат зеленого чая из Таиланда, идеальный спортивный лиф, мыльница из тростника, праймер для автозагара и средство для увеличения губ без инъекций.

Увеличить губы без инъекций

£22 // toofaced.com

Если вы мечтаете о более полных, пухлых губах, но не хотите прибегать к инъекциям и странным аппаратам, которые предлагает интернет, самое время взглянуть на новинку культового мейкап-бренда Too Faced. Вслед за гелем для визуального увеличения губ Lip Injection Extreme, ставшим бестселлером, марка Too Faced выпустила новинку на основе запатентованной и научно подтвержденной технологии мгновенного увеличения объема губ – Lip Injection Maximum Plump. Результат заметен сразу: посмотрите на фото до и после нанесения продукта, они расскажут о его эффективности громче любых слов. Помимо того, что гель мгновенно увеличивает губы, он также хорошо увлажняет и питает их нежную кожу. При регулярном использовании заметен накопительный эффект: губы становятся визуально более полными (на 98% полнее всего за одну неделю).

Экореволюция: нет пластику!

£5 // littlesoapcompany.co.uk

Эмма Хиткот-Джеймс (Emma Heathcote-James), основательница бренда Little Soap Company, не смогла найти в продаже мыльницу не из пластика и поэтому решила выпустить свою – тростниковую. Мыльница выглядит как пластиковая, настолько же функциональна, но сделана исключительно из натуральных веганских материалов, которые также могут подвергаться повторной переработке.

Актуально – теперь вы можете носить любимое мыло, которое не сушит кожу рук, с собой. И это очень важно, ведь сейчас мы моем руки часто как никогда! Такую мыльницу можно бросить в спортивную сумку или чемодан.

Little Soap Company выпускает целый ряд продуктов в форме твердого мыла: пену для бритья, эксфолиант для лица, шампунь, средства для умывания (каждое – £4,50 за 100 г).

Спа-косметика из Таиланда

Качество и свойства косметики и аромапродуктов Bodhi из Сиама (Таиланд) уже оценили по достоинству более 250 профессиональных спа-салонов Австралии, Азии и Европы. Теперь продукцию знаменитого бренда можно купить и в Великобритании. Продукты Bodhi не только натуральны, но и богаты активными биоингредиентами. Они не просто очищают или создают краткосрочный эффект увлажненности кожи, а активно питают ее и насыщают необходимыми витаминами, протеинами и минералами, помогая надолго сохранить природную красоту и свежесть. И конечно, спа-косметика должна также приносить сенсорное удовольствие, поэтому очень важны аромат и текстура средства. Один из моих любимых ароматов – зеленый чай, и у Bodhi он великолепен! В коллекцию входят аромадиффузор, свеча, шампунь и кондиционер для волос, гель и пена для душа, жидкое мыло для рук и лосьон для тела.

Reed diffuser Green Tea

£22 // bodhicosmetics.co.uk

Аромадиффузор с запахом зеленого чая наполнит дом свежим, тонизирующим ароматом с легкой древесной ноткой, идеально подходящим для любых помещений. Классический, ненавязчивый и прохладный аромат зеленого чая пробуждает, освежает, погружает в состояние гармонии и баланса, снимает так называемый синдром мегаполиса, стресс и апатию.

Применение: достать бутылку из упаковки, открыть крышку, снять защитную прослойку, поместить внутрь тростниковые палочки, поставить на выбранное в доме место. Чем больше палочек, тем интенсивнее аромат. Такой диффузор прослужит до пяти месяцев, а потом уже пустую бутылку можно убрать в шкаф с одеждой – она еще долго будет придавать легкий аромат вашим вещам.

Спортивный лиф с поддержкой

£54 // figleaves.com

Спортивный бюстгальтер играет не менее важную роль в экипировке для тренировок, чем хорошая пара кроссовок. Помните, что из-за частой стирки этот элемент одежды со временем изнашивается и растягивается, это делает его менее эффективным и может привести к повреждению тканей груди при нагрузках, поскольку поддержки как таковой больше нет. Поэтому если ваш любимый спортивный лиф износился, самое время купить новый.

Спортивный бюстгальтер Anita Active Extreme Control имеет трехсекционные чашечки, которые создают привлекательную форму бюста, обеспечивая максимальную поддержку. Ткань пике и сетка обеспечивают воздухопроницаемость, а прочный эластичный материал и бесшовная внутренняя чашка из махровой ткани дарят поддержку и комфорт. Широкая плотная лента под грудью поддерживает, но при этом адаптируется к форме и движениям тела, что дает идеальную посадку. Лямки широкие и мягкие, их можно регулировать, чтобы уменьшить возможный дискомфорт в шее или плечах. Такой спортивный бюстгальтер отлично подходит даже для очень активных тренировок. Еще одно преимущество – его можно стирать в машинке.

На сайте действует код на скидку в 20% (условия и время действия скидки смотрите на сайте www.figleaves.com).

Праймер для загара

£19,99 за 175 мл // feelunique.com

Кажется, лето окончательно прошло: и обычное, и бабье лето. Но так не хочется расставаться с золотым загаром! Тут вам пригодится новинка сезона – Purity Prep&Protect от Rose&Caramel, инновационный продукт три в одном, который подготавливает кожу перед нанесением автозагара, помогает удержать оттенок намного дольше и способствует ровному смыванию старого загара. В защитном спрее используется технология увлажнения, благодаря которой кожа напитана влагой до 24 часов.

Безмасляная формула позволяет сохранять загар и увлажнять кожу, не разрушая эффекта средств для автозагара. Этот продукт идеально подойдет для тех, кто хочет максимально ровно нанести автозагар, особенно на руки и ноги. Продукт выравнивает уровень pH, увлажняет сухие участки кожи, не препятствуя впитыванию автозагара, и обеспечивает идеально равномерное нанесение.

Кроме того, Purity Prep&Protect также поможет увлажнить и восстановить кожу и продлить жизнь натурального загара.