Лондонский кинофестиваль BFI теперь открыт для всех

Главное событие для всех британских синефилов, Лондонский кинофестиваль (British Film Institute London Film Festival, сокращенно LFF; даты проведения – 7–18 октября) в этом году проходит в особом формате.

Связано это, естественно, с новой реальностью и пандемией, и, как мы уже успели привыкнуть, рядовой зритель от этого только выигрывает.

Начать с того, что LFF существенно расширил географию показов. Главным фестивальным центром по-прежнему остается Southbank, это никуда не делось – и хорошо, потому что речь о важнейшем топониме для киноманов. Но ряд фильмов программы покажут в других кинотеатрах, не только лондонских, но и далеко за пределами столицы: в Глазго, Белфасте, Манчестере и иных городах Великобритании. Правда, на сайте фестиваля можно купить билеты только в Southbank, остальные кинотеатры будут продавать их самостоятельно на своих сайтах.

Однако главное даже не это, а то, что большая часть показов пройдет онлайн. Обещают, что показы не сведутся к стандартным сеансам купленных через интернет фильмов: будут подверстаны виртуальные вступительные слова, обсуждения, Q&A с режиссерами – словом, будет полное ощущение, что вы находитесь на фестивале, а не купили подписку на онлайн-кинотеатр. Кстати, часть картин покажут бесплатно.

Дирекция LFF приняла решение, что вместо международного жюри будет зрительское голосование, по итогам которого выберут победителей в ряде категорий. Иначе говоря, фестиваль станет чисто зрительским мероприятием, выставкой достижений кинематографического хозяйства. Что-то похожее происходило и на других кинофестивалях, включая полностью виртуальный Каннский, который в этом году даже существует на чужих платформах, как кукушкины птенцы.

Правообладатели лучших картин не торопятся с премьерами, не желая отдавать свои детища сразу в онлайн или даже в офлайн, но с непонятными перспективами выхода в прокат. Следующий год из-за этого должен стать особенно богатым на суперпремьеры, зато сейчас в фестивальном мире царит сплошная демократия, взаимовыручка и шаги навстречу зрителю.

Программа LFF-2020 состоит исключительно из тематических и формальных линеек, без привычного конкурса: «Любовь», «Дерзость», «Смех», «Семья» и т. д. С одной стороны, понятно, что зрителю так проще будет ориентироваться при выборе фильма, с другой – во всем этом есть определенное недоверие к насмотренности целевой аудитории, потому что всем завсегдатаям фестивалей очевидно: показы любого смотра четко ранжируются по статусу, а не по теме. И между главным конкурсом и параллельной программой обычно лежит неявно обозначенная, но четко ощутимая дистанция.

Откроется фестиваль фильмом Стива Маккуина («Стыд», «12 лет рабства») «Мангровая девятка» (Mangrove). Выбор, конечно, не случайный: речь о знаковом для страны историческом событии ХХ века. В 1970 году британская полиция столкнулась с черными активистами мирного марша, а потом был большой и громкий суд. Тогда Великобритания впервые признала то, что полицейские могут придерживаться расистских убеждений. Маккуин задумал «Девятку» как пилот пятичастного цикла «Топорик», который целиком связан с афро-карибским комьюнити в Лондоне ХХ века. В программе фестиваля есть и другой эпизод сериала, Lovers Rock.

Для закрытия тоже выбрана картина «с повесткой» – «Аммонит» (Ammonite) Фрэнсиса Ли. Его режиссерский дебют «Божья земля» был о любви двух мужчин, а эта лента – о любви двух женщин (их играют Кейт Уинслет и Сирша Ронан). Исторический фон – XIX век. Мировая премьера картины состоялась недавно в Торонто, и критики приняли фильм довольно тепло, даром что последние годы преподнесли нам немало очень интересных картин об однополых романах в то время, когда они были запретны.

Среди других заслуживающих внимания картин стоит отметить как минимум три. Первая – новая работа одного из ведущих датских режиссеров Томаса Винтерберга («Торжество», «Охота»), «Еще по одной» (Another Round, в оригинале Druk) с Мадсом Миккельсеном. Может быть, актера этого стало в последнее время слишком много, но фильм нужно смотреть хотя бы потому, что он, как и «Мангровая девятка», идет под брендом Канн-2020 и должен был появиться на международном конкурсе. По сюжету несколько друзей решают регулярно употреблять алкоголь, чтобы стать счастливее, но в какой-то момент удовольствие превращается в зависимость.

Вторая картина – «Ночь» (Notturno), новая неигровая фреска Джанфранко Рози, уникального документалиста, победившего и на Венецианском, и на Берлинском фестивалях. Такое и с режиссерами игрового кино бывает редко, Рози – везунчик; хотя и кино у него великолепное, нервное, злободневное и при этом эстетское. Так и здесь, только на сей раз масштаб и риск произведения особый. Рози снимал картину в четырех странах, граничащих с Израилем, и везде тихое, неторопливое наблюдение сталкивает красоту и глубину личности, бытовые детали и политический хаос. Это одна сплошная горячая точка, но здесь живут и трудятся рыбаки, охотники, учителя и их ученики, они всегда вплотную к солдатам, военнопленным, взрывам, выстрелам. Фильм был на конкурсе Венецианского МКФ.

И отдельное удовольствие – короткометражка «Человеческий голос» (The Human Voice) Педро Альмодовара, тоже из Венеции. Получасовая вариация по мотивам одноименной пьесы Жана Кокто вызвала на фестивале фурор, хотя технически это довольно простая картина, монофильм. Женщина (Тильда Суинтон) сидит и ждет звонка от своего любимого, а потом говорит с ним по телефону. Разговор не слишком приятный, потому что любовник ее бросает. Альмодовар впервые снял фильм на английском, но «Голос» уже называют и его лучшей работой, и бенефисом Суинтон – в общем, это событие, которое нельзя пропускать.

Фестиваль будет долгим, и с объемной программой можно будет ознакомиться вполне исчерпывающе из дома. В ней еще много хороших фильмов – на сайте LFF легко в этом убедиться.