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Британцы почти не владеют иностранными языками

Британцы почти не владеют иностранными языками
Фото:123rf.com

Виной всему – повсеместная распространенность английского

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала рейтинг стран мира по уровню владения иностранными языками. Из 79 государств, представленных в списке, Великобритания оказалась лишь на 76-й строчке, пишет The Telegraph.

Британские школьники уделяют 1,7 часа в неделю изучению иностранных языков. Хуже дела обстоят только в Австралии (1,2 часа), Новой Зеландии (1,2 часа) и Брунее (1,6 часа), сообщают в OECD.

Эксперты утверждают, что виной всему распространенность английского: британцы просто не видят смысла изучать второй язык. Кроме того, в 2004-м году правительство исключило иностранные языки из списка обязательных дисциплин для сдачи экзаменов GCSE-level, после чего интерес к ним окончательно угас. По мнению аналитиков The Higher Education Policy Institute (HEPI), государство должно возродить интерес к их изучению.

Сейчас только 32% британцев в возрасте от 15 до 30 лет могут свободно изъясняться, читать и писать на иностранном языке.

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