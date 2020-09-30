Осенний марафон

В Британии смена времен года ощущается не так остро, как в Восточной Европе или на севере Америки и в Канаде. Не все деревья сбрасывают листья, а плющ и трава зеленеют весь год. Но и здесь можно увидеть роскошные осенние пейзажи, которые могут соперничать по яркости с лесами Новой Англии.

Липовая аллея в парке Марбери (Marbury Country Park), Чешир, Англия

Это место заслуженно пользуется популярностью у любителей эффектных фотосессий. Аллея сохранилась с тех пор, когда территория Марбери была частью роскошного поместья. Если судить по снимкам, липы стоит брать в объектив в ноябре, когда заморозки все чаще, а воздух прозрачнее – как и ярко-желтые листья на просвет.

Национальный парк Нью-Форест (New Forest), Хэмпшир, Англия

Золотой листопад, фиолетовый вереск и россыпь ярких грибных шляпок (срывать – ни-ни! – запрещено) – в огромный парк Нью-Форест осень во всей красе придет в октябре. Прогулявшись по одному из трех сезонных маршрутов, информацию о которых можно скачать на сайте парка, вы увидите его гордость, пятисотлетний дуб Knightwood Oak, и наверняка повстречаетесь с дикими пони и кабанами. Последние в это время года свободно разгуливают под деревьями в поисках желудей.

Поместье Стоурхед (Stourhead), Уилтшир, Англия

Ландшафтные сады в Стоурхеде в 40-х годах XVIII века разбил владелец поместья, преуспевающий лондонский банкир Генри Хоар. Дважды овдовев, он предался философским размышлениям и воплотил некоторые идеи в дизайне садов – их сразу признали произведением искусства. Грот, здание пантеона и купольные храмы-павильоны, посвященные разным античным богам, обелиск в египетском стиле, готический коттедж и даже свой символический подземный мир сохранились тут по сей день. Многие едут сюда, чтобы полюбоваться, как над водой и в отражении в единый пейзаж непостижимым образом сливаются патриархальная Англия и Древняя Греция.

Для посещения поместья требуется предварительное бронирование. Вход платный, если вы не являетесь членом организации National Trust.

Сады Боднант (Bodnant), Конуи, Сноудония, Уэльс

В этих садах собрано огромное количество растений со всего мира, для которых климат Уэльса не слишком суров. Здесь растут двадцать так называемых деревьев-чемпионов (UK Champion Trees) – лучшие представители своих видов, в том числе экзотические породы из дальних стран: ярко-красные японские клены и хвойные великаны из Новой Англии.

Помимо деревьев, ваши цветовые рецепторы поразят плодоносящие кустарники: мясистые синие стручки декенеи, они же пальцы мертвеца, гигантская «малина» на кустах дерена коуза, бесчисленные розовые ягоды бересклета. Гортензии, розы, астры, георгины всех цветов радуги по-прежнему цветут во многих уголках садов Боднант даже в конце октября.

Для посещения садов требуется предварительное бронирование. Вход платный, если вы не являетесь членом организации National Trust.

Национальный сосновый питомник и лес Беджбери (Bedgebury), Кент, Англия

Если вы любите запах сосен, их четкие вертикали и изящные силуэты крон, добро пожаловать в кентский Pinetum – так по-английски называется сосновый питомник. Здесь представлены самые разные виды хвойных деревьев из Калифорнии, Шотландии и даже с Тайваня. Множество прогулочных и велосипедных маршрутов и зиплайн прямо у верхушек деревьев помогут не разбрестись по лесу и с удовольствием провести время всей семьей.

Национальный дендрарий Уэстонберт (Westonbirt), Глостершир, Англия

15 тыс. видов растений со всего мира собирали в Уэстонбертском дендрарии почти двести лет. Листопад здесь начинается с конца сентября и продолжается до конца ноября, но именно в октябре японские клены, которых тут видимо-невидимо, одеваются в пурпур. В дендрарии также можно вдохнуть удивительный аромат кацуры – дерева, которое в момент опадания листьев пахнет карамелью.

Для посещения дендрария требуется предварительное платное бронирование.

Темная аллея (Dark Hedges), округ Антрим, Северная Ирландия

Узкий тоннель, который образовали два ряда буков, высаженных вдоль дороги в начале XIX века, и их переплетенные кроны, стал достопримечательностью после того, как тут сняли сцену для одного из эпизодов «Игры престолов». Владельцы поместья Грейсхилл решили вырастить девяносто буков, чтобы поразить посетителей своего особняка, но никак не рассчитывали, что удивительная изгородь будет привлекать тысячи туристов 250 лет спустя. Может быть, дело не только в игре света и тени в ветвях вековых деревьев, но и в очаровании Серой леди, призрак которой, как гласит предание, прогуливается тут в сумерках.

Озера Райдал и Грасмир (Rydal and Grasmere), Камбрия, Англия

«Тихий, серый день: золотые осенние леса недвижимы, торжественны и прекрасны в своем увядании. Озеро служит им идеальным зеркалом», – так писала в своем дневнике Дороти Вордсворт, сестра знаменитого поэта, в октябре 1802 года.

Прогуляйтесь по следам Вордсвортов по круговому маршруту вдоль берегов двух небольших озер: всего 12 км – но какое разнообразие видов и оттенков листьев! Осенью здесь не так много посетителей, и толпы людей не будут отвлекать вас от созерцания умиротворяющих пейзажей.

Лесопарк Фаскалли-Вуд (Faskally Wood), Пертшир, Шотландия

Шотландское графство Перт прозвали страной больших деревьев. Осенью особенно красив лесопарк Фаскалли-Вуд, созданный в XIX веке как образцовый: его лиственные деревья – дубы, березы, ясени – расцветятся красным, желтым, оранжевым и изумрудным в середине октября. В докарантинную эпоху тут еще показывали музыкальное и световое шоу Enchanted forest, но в этом году придется ограничиться представлением, которое организовала сама природа. Зато бесплатно!

Шеффилдский парк и сад (Sheffield Park and Garden), Шеффилд, Ист-Сассекс, Англия

Парково-садовый комплекс, включающий четыре озера, как будто специально создавался для того, чтобы им любовались во время листопада. В середине октября некоторые уголки парка приобретают необычный ярко-оранжевый цвет: хвоя таксодиумов, или болотных кипарисов, меняет скромный зеленый оттенок на царственный апельсиновый и ложится мягким ковром на землю. Считается, что красивее всего парк выглядит солнечным утром, поэтому с 21 сентября по 8 ноября сюда можно попасть на час раньше обычного – в 9 утра.

Для посещения парка нужно предварительное бронирование за день до поездки. На сайте National Trust можно найти осенний календарь, в котором отмечено, какие деревья и кусты особенно хороши в ту или иную неделю.

Подготовила Ксения Дьякова-Тиноку