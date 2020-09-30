Попугаев-сквернословов из зоопарка Линкольншира «отправили на перевоспитание»

Птицы смеялись и ругались матом на публике

В середине августа зоопарк Линкольншира пополнился новыми питомцами – пятью серыми попугаями (или жако). Их поселили вместе, однако уже через месяц птиц пришлось разделить, пишет Insider.

Попугаи быстро подхватили несколько матерных слов от работников зоопарка и сыпали нецензурной бранью направо и налево. Сотрудники, слыша обсценную лексику, начинали смеяться, отчего птицы матерились еще активнее.

Спустя некоторое время птицы стали развлекать друг друга сами. «Один жако начинал ругаться, второй имитировал человеческий смех, потом к ним присоединялись остальные, – рассказал Linkolnshire Live руководитель зоопарка Стив Николс. – Все это напоминало собрание пожилых работников, которые только и делают, что матерятся и смеются».

После открытия зоопарка ситуация усугубилась: птицы стали ругаться на посетителей. Последние на них не обижались, однако руководство приняло решение отселить жако в отдельный вольер. В дальнейшем их расселят в разные части зоопарка, чтобы они слушали звуки природы и не провоцировали друг друга на ругань.