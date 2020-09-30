Прити Пател предложила отправлять беженцев на остров Святой Елены

Министр внутренних дел хочет положить конец нелегальной иммиграции

Великобритания переживает настоящий наплыв нелегальных мигрантов, пишет Sky News. Только за этот год Ла-Манш пересекли более 5 тыс. беженцев. Абсолютный рекорд был установлен в сентябре: за сутки до берегов Соединенного Королевства добрались 416 человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал положить этому конец, а министр внутренних дел Прити Пател выступила с необычным заявлением. Она предложила организовать центр для беженцев на острове Святой Елены или на острове Вознесения, оба из которых принадлежат британской короне.

Острова находятся в южной части Атлантического океана, посередине между Африкой и Южной Америкой, в 6,5 тыс. км от территории Соединенного Королевства. По мнению министра внутренних дел, именно там беженцы ожидали бы решения британских властей.

Оппозиция обрушилась с критикой на Пател, а министерство внутренних дел поспешило заявить, что план нереализуем из-за большого расстояния между территориями. «Мы ищем решение, которое позволило бы помочь людям и уберегло страну от криминальных элементов», – заявили в ведомстве.