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Прити Пател предложила отправлять беженцев на остров Святой Елены

Прити Пател предложила отправлять беженцев на остров Святой Елены
Фото:commons.wikimedia.org

Министр внутренних дел хочет положить конец нелегальной иммиграции

Великобритания переживает настоящий наплыв нелегальных мигрантов, пишет Sky News. Только за этот год Ла-Манш пересекли более 5 тыс. беженцев. Абсолютный рекорд был установлен в сентябре: за сутки до берегов Соединенного Королевства добрались 416 человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал положить этому конец, а министр внутренних дел Прити Пател выступила с необычным заявлением. Она предложила организовать центр для беженцев на острове Святой Елены или на острове Вознесения, оба из которых принадлежат британской короне.

Острова находятся в южной части Атлантического океана, посередине между Африкой и Южной Америкой, в 6,5 тыс. км от территории Соединенного Королевства. По мнению министра внутренних дел, именно там беженцы ожидали бы решения британских властей.

Оппозиция обрушилась с критикой на Пател, а министерство внутренних дел поспешило заявить, что план нереализуем из-за большого расстояния между территориями. «Мы ищем решение, которое позволило бы помочь людям и уберегло страну от криминальных элементов», – заявили в ведомстве.

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