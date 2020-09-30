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Два сапога пара, или необычная история обычных резиновых сапог

Два сапога пара, или необычная история обычных резиновых сапог
фото123rf.com

Они такой же атрибут Британии, как файф-о-клок или бисквитный торт «Виктория». Пожалуй, нет ни одного английского дома, где не было бы зеленых резиновых сапог. Это не просто сапоги, и они не только спасают от ливней и грязи. На прогулку, в сад, на пикник, на свадебную фотосессию с особым колоритом – без них никуда. У этих сапог есть свое имя – веллингтоны и, как у всего английского, своя история. 

pikist.com

Военный переворот

В далеком XIX веке все сапоги и ботинки шили из кожи. Преимущественно они использовались в армии, где была своя мода. В то время солдаты носили украшенные кисточками ботфорты с изогнутым верхом. И вдруг Артуру Уэлсли, герцогу Веллингтону, пришла неожиданная мысль модернизировать сапоги, сделав их более прилегающими к ноге. Герцог попросил своего сапожника убрать кисточку – проку от нее мало – и обрезать изогнутый верх. Сапоги натерли воском, и теперь хоть на войну, хоть на парад.

Идея так понравилась остальным, что такими сапогами захотели обзавестись очень многие – модель стала невероятно популярна не только среди военных, но и среди аристократии. Сапогам дали имя находчивого герцога – веллингтоны. Кстати, первые сапоги того самого герцога Веллингтона можно увидеть в замке Уолмер в Кенте. 

Тянуть резину

«Но при чем тут наши садовые сапоги? – спросите вы. – Ведь сапоги герцога были из кожи, а наши веллингтоны резиновые». Мы бы так и носили кожаные сапоги, если бы не изобретение Чарльза Гудьира. Он открыл процесс вулканизации, то есть (если попросту) изобрел способ делать резину из каучукового дерева. Однажды он рассказал о своем открытии Томасу Хэнкоку и Чарльзу Макинтошу. Те быстренько запатентовали изобретение, и в середине XIX века появились первые резиновые сапоги.

Но, видимо, Гудьир был парень нежадный. Его разработка заинтересовала Хирама Хатчинсона, американского промышленника английского происхождения, и Гудьир поделился с ним деталями процесса. Хатчинсон быстро смекнул, что к чему, выкупил патент Гудьира на использование его изобретения и отправился во Францию, где наладил производство тех самых резиновых сапог. Сам же Гудьир занялся автомобильными шинами – ему и в голову не пришло, что резину можно на ноги нацепить. К слову, много веков назад индейцы так и делали: становились ногами в сок каучукового дерева, тот застывал, и индейцы свободно шлепали по воде и грязи.

Итак, вернемся к сапогам. Первыми резиновые сапоги опробовали крестьяне, которые занимались сельским хозяйством на полях. И им ох как приглянулось новое изобретение! Они-то знали толк в грязи. В сапогах работалось удобнее и быстрее, да и грязи налипало на них меньше. 

flickr./rhubarbcrumbleandcustard

Военная карьера резиновых сапог

Но пик популярности резиновых сапог-веллингтонов пришелся на начало XX века, во время Первой мировой войны. Они были очень нужны солдатам в грязных и сырых окопах, чтобы предотвратить «окопную стопу» (заболевание ног, вызванное длительным пребыванием в сырости). Когда выяснилось, насколько резиновые сапоги полезны, было поручено произвести миллионы пар. Фабрики Северо-Британской резиновой компании (ныне Hunter Boot) работали день и ночь, чтобы обеспечить британских солдат обувью.

После войны резина становилась все дешевле, так что резиновые сапоги стали доступны всем. В них работали в саду, выезжали на охоту – для климата Англии с ее вечными дождями это была просто находка. 

Во время Второй мировой войны британская армия снова была обута в резиновые сапоги от Hunter Boot. 

flickr/heveafan

Королевские сапоги

Фасон резиновых сапог медленно, но менялся. Носок становился шире, сами сапоги – чуть просторнее. Постепенно их стали использовать для повседневной работы, и требовалось, чтобы их можно было быстро и удобно снять и надеть. Для модниц стали делать цветные сапоги (при этом продажи классических Green Wellington неизменно были высоки).

Но так бы резиновые сапоги и остались деревенской обувью, если бы не одна фотография. На ней были запечатлены Диана Спенсер и принц Чарльз в поместье Балморал в 1980 году, за несколько месяцев до свадьбы. После публикации этого снимка продажи веллингтонов взлетели до небес. 

Даже сама королева не пренебрегает резиновыми сапогами. Она с удовольствием носит их в своем поместье в Шотландии. Фотографии в веллингтонах есть у каждого члена королевской семьи.

wikipedia.org

Кто дальше?

Резиновые сапоги стали настолько популярны в Англии, что англичане придумали соревнования по бросанию сапог – welly wanging. Зародилась забава в деревне Аппертонг. Местная легенда гласит, что два подвыпивших фермера коротали вечерок в пабе, один случайно пролил свой эль прямо в сапог другому, пострадавший рассердился, виновник стал от него удирать, а тот взял да и запустил сапогом в обидчика. На следующий день эту сцену повторяли все жители деревни. И до того им понравилось, что они решили устроить такие соревнования – кто дальше сапог кинет. 

Сейчас в деревне Аппертон находится штаб-квартира Всемирной организации велливангинга и ежегодно проводится чемпионат мира по киданию сапог. Первый мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, был установлен в 1978 году и составил 52,73 метра. На сегодняшний день рекорд – 63,98 метра для мужчин и 40,87 метра для женщин. Принять участие может любой. Обычно соревнования проходят в последние выходные июня, так что до следующего года у вас есть еще время подготовиться. 

Подготовила Оксана Кеш

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