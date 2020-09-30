Каков правовой статус граждан ЕС в течение «льготного периода» после «Брекзита»?

Крайний срок оформления гражданами ЕС их статуса перенесен с 31 декабря 2020 года на 30 июня 2021 года.

Как нам постоянно напоминают, свободное передвижение в этом году закончится. С 1 января 2021 года граждане ЕС (Европейской экономической зоны, Швейцарии), желающие переехать в Великобританию для работы и учебы, должны будут соответствовать требованиям новой балльной иммиграционной системы.

Существующие резиденты должны подать заявку на получение статуса pre-settled или settled в соответствии со схемой EU Settlement Scheme до 30 июня 2021 года.

Но как быть с гражданами ЕС (Европейской экономической зоны, Швейцарии) и членами их семей, которые уже живут в Великобритании (или переезжают сюда до 1 января) и которые подадут заявку по схеме EU Settlement Scheme только в первые шесть месяцев 2021 года?

Чтобы обеспечить этот шестимесячный «льготный период», Home Office представил парламенту новые правила о правах граждан, касающиеся крайнего срока подачи заявлений и временной защиты при выходе из ЕС.

Почему существует льготный период для подачи заявки на статус pre-settled или settled?

Льготный период имеет решающее значение. Существует неопределенное число людей в Великобритании, которые еще не подали заявку на статус pre-settled или settled и многие из которых потенциально уязвимы.

Есть также те, кто ошибочно считает, что схема EU Settlement Scheme к ним не относится (возможно, из-за проживания в Великобритании в течение десятилетий), и те, кто не получил необходимой поддержки, чтобы успешно сделать заявку. Также значительное число людей может непреднамеренно поставить под угрозу свою способность получить pre-settled или settled status, если они надолго задержатся за границей.

Эти проблемы в сочетании с вызванным пандемией нарушением деятельности благотворительных организаций, финансируемых Home Office, которые поддерживают уязвимых граждан ЕС, привели к тому, что правительство призвали рассмотреть вопрос о продлении льготного периода.

Если крайний срок подачи заявок по схеме EU Settlement Scheme не будет отодвинут, существует риск, что те, кто не по своей вине не справится с этой задачей до 30 июня, будут рассматриваться как те, для кого иммиграционные правила создают враждебную среду, то есть станут нелегальными мигрантами.

Непримиримый ответ Home Office на разумное предложение сдвинуть срок содержится в положении 2 правил: «Крайней датой подачи заявления на получение статуса резидента является 30 июня 2021 года».

С четко обозначенным крайним сроком мы переходим к иммиграционному статусу граждан ЕС в течение льготного периода.

Пояснительная записка Home Office резюмирует ситуацию: «Для тех граждан ЕС, которые законно проживают в Великобритании в силу закона о свободном передвижении непосредственно до окончания переходного периода и которые еще не имеют статуса в соответствии со схемой EU Settlement Scheme, а также для соответствующих членов их семей этот документ сохраняет их существующие права на проживание в Великобритании».

Положение 3 приводит вышеуказанное в действие, сообщая, что для того, чтобы граждане были охвачены данными положениями, они должны непосредственно до окончания переходного периода быть либо «законно проживающими в Соединенном Королевстве в соответствии с правилами ЕС от 2016 года», либо «иметь право постоянного проживания в Соединенном Королевстве в соответствии с этими правилами».

Соответствующие части правил ЕС «спасаются», как выражаются юристы, для того, чтобы они продолжали предоставлять таким людям законное право жить в Великобритании до конца льготного периода. К тому времени они должны будут, надеемся, получить новый правовой статус в рамках схемы EU Settlement Scheme.

А как насчет людей, иммиграционная ситуация которых не соответствует правилам ЕС?

На самом деле не все граждане ЕС имеют право проживать в стране в соответствии с правилами ЕС – например, его не имеют самодостаточные лица и студенты, у которых нет комплексного страхования по болезни (по крайней мере в интерпретации Home Office).

Тем не менее они имеют право подать заявление по схеме EU Settlement Scheme до 30 июня 2021 года. Поскольку Home Office заявил, что с 1 июля 2021 года политика враждебной окружающей среды вступит в силу для тех, кто не уложится в срок подачи заявок, предполагается, что – по крайней мере на практическом уровне – их присутствие в Великобритании в течение льготного периода до тех пор будет допустимо.

Но из формулировки пояснительной записки ясно, что Home Office не считает таких людей законно присутствующими в Великобритании.

У Home Office еще есть время поразмыслить над недостатками этих правил и внести коррективы, чтобы обеспечить всем лицам, имеющим право на участие в схеме EU Settlement Scheme, полную правовую защиту в течение льготного периода и после него.

Подача заявления на получение статуса settled или pre-settled требует реального проживания

Правила о статусе pre-settled

В соответствии с приложением ЕС к иммиграционным правилам, которое вводит в действие правила о выходе Великобритании из ЕС, квалифицированный гражданин ЕС может переехать в Великобританию в любое время до окончания переходного периода 31 декабря 2020 года.

Но эти правила также ясно дают понять, что необходимо пройти «непрерывный квалификационный период в Великобритании», чтобы иметь право на участие в схеме EU Settlement Scheme.

Для тех, кто претендует на статус pre-settled, этот непрерывный квалификационный период может составлять менее пяти лет. В правилах не указывается какой-либо минимальной длительности нахождения в стране, так что этот период действительно может быть очень коротким.

Однако следует отметить, что приложение ЕС определяет непрерывный квалификационный период как период проживания в Великобритании и на островах (за незначительными исключениями).

Что именно подразумевается под проживанием, не определено в приложении ЕС, но представляется очевидным, что пребывание в Великобритании, которое не может рассматриваться как проживание, не будет соответствовать понятию «квалификационный период». По этой причине такое пребывание может не дать оснований для подачи заявки на получение статуса в рамках схемы EU Settlement Scheme.

Что считается периодом проживания?

Насколько строго Home Office будет применять толкование термина «место жительства» в отдельных случаях, конечно, предсказать невозможно. Однако мы предполагаем, что чем более коротким и временным является пребывание человека в Великобритании, тем больше вероятность того, что его пребывание не будет рассматриваться как полноценное проживание в стране.

Например, гражданин ЕС прибывает в страну в качестве туриста, чтобы принять участие в праздновании Хогманея в Эдинбурге 31 декабря 2020 года (если таковой будет в этом году, конечно), останавливается в отеле на пару ночей и возвращается в свою страну ЕС уже 2 января 2021 года. Затем он не появляется в Великобритании до 29 июня 2021 года (крайний срок подачи заявки). Вполне возможно, что Home Office не будет рассматривать этот период как основание для подачи заявления на получение статуса pre-settled.

Еще один пример: гражданин ЕС приезжает в Великобританию в любое время до окончания переходного периода (не обязательно ближе к его концу), договаривается с другом или знакомым о подписании договора аренды для сдачи комнаты в субаренду, но затем фактически не живет здесь, а вместо этого на несколько месяцев возвращается в свою страну ЕС.

Можно предусмотреть множество других сценариев. Это не означает, что гражданин ЕС, переехавший в Великобританию до окончания переходного периода, чтобы получить право на получение статуса в рамках схемы EU Settlement Scheme, но в то же время сохранивший свое место жительства в государстве – члене ЕС, потому что он еще не принял решения, где хочет проживать в долгосрочной перспективе, обязательно будет рассматриваться как не ставший резидентом Великобритании до окончания переходного периода.

Это также не означает, что гражданин ЕС, действительно переехавший в Великобританию до 11 вечера 31 декабря, не может преуспеть в получении статуса pre-settled (хотя мы не думаем, что переезд в Великобританию в последний момент – хорошая идея). Каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально.

Риски системы

Ключевой вопрос будет заключаться в том, действительно ли пребывание в Великобритании, каким бы коротким оно ни было, можно считать проживанием в стране.

Чем выше вероятность того, что период проживания в Великобритании может быть расценен как искусственный, фиктивный или штучный, тем вероятнее, что заявление лица о предоставлении статуса в рамках схемы EU Settlement Scheme, полагающегося на этот период, может быть отклонено.

Хуже того, если такой заявитель скрывал истинные факты о своей ситуации при подаче заявления на получение статуса в рамках схемы EU Settlement Scheme и этот обман обнаруживается позже – возможно, много лет спустя, – любой предоставленный статус может быть затем аннулирован.

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