﻿﻿﻿﻿﻿

Еврокомиссия готовит иск против Великобритании из-за нарушения соглашения о «Брекзите»

Еврокомиссия готовит иск против Великобритании из-за нарушения соглашения о «Брекзите»
Фото:123rf.com

У правительства Бориса Джонсона есть месяц на ответ

29 сентября Палата общин проголосовала за законопроект о внутреннем рынке, который может свести на нет все договоренности по Северной Ирландии в рамках соглашения о «Брекзите». Таким образом правительство Великобритании хочет обойти положения договора о таможенных проверках, стандартах производства и условиях продажи товаров, пишет The Independent.

1 октября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила правительство Бориса Джонсона в нарушении обязательств и сделала официальное предупреждение Великобритании. У премьер-министра есть месяц, чтобы ответить на письмо комиссии; в противном случае фон дер Ляйен обратится в Европейский суд.

«Мы дали нашим друзьям из Британии время до конца сентября, чтобы убрать спорные моменты из законопроекта, однако они не сделали этого. В случае его принятия, условия документа будет противоречить всем договоренностям по Северной Ирландии и Ирландии», – заявила председатель Европейской комиссии.

Депутаты Европарламента предупредили, что до решения вопроса ни о каком торговом соглашении между Великобританией и ЕС не может быть и речи. Представитель Соединенного Королевства обещал подготовить ответ в пределах отведенного срока.

profile-sample2
Еврокомиссия готовит иск против Великобритании из-за нарушения соглашения о «Брекзите»
01-10-2020
profile-sample2
Англия ввела запрет на использование пластиковых трубочек и палочек
01-10-2020
profile-sample2
Спецпроект «Профессии»: инструктор по фитнесу
01-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.