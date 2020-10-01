Еврокомиссия готовит иск против Великобритании из-за нарушения соглашения о «Брекзите»

У правительства Бориса Джонсона есть месяц на ответ

29 сентября Палата общин проголосовала за законопроект о внутреннем рынке, который может свести на нет все договоренности по Северной Ирландии в рамках соглашения о «Брекзите». Таким образом правительство Великобритании хочет обойти положения договора о таможенных проверках, стандартах производства и условиях продажи товаров, пишет The Independent.

1 октября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила правительство Бориса Джонсона в нарушении обязательств и сделала официальное предупреждение Великобритании. У премьер-министра есть месяц, чтобы ответить на письмо комиссии; в противном случае фон дер Ляйен обратится в Европейский суд.

«Мы дали нашим друзьям из Британии время до конца сентября, чтобы убрать спорные моменты из законопроекта, однако они не сделали этого. В случае его принятия, условия документа будет противоречить всем договоренностям по Северной Ирландии и Ирландии», – заявила председатель Европейской комиссии.

Депутаты Европарламента предупредили, что до решения вопроса ни о каком торговом соглашении между Великобританией и ЕС не может быть и речи. Представитель Соединенного Королевства обещал подготовить ответ в пределах отведенного срока.