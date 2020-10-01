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Изменения в схеме сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом

Изменения в схеме сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом
Фото:123rf.com

Правительственная схема сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом (CJRS) переходит в завершающую фазу с октября этого года, прежде чем новая схема вступит в силу. CJRS будет закрыта 31 октября 2020 года.

С 1 октября правительство будет выплачивать 60% заработной платы, но не более 1875 фунтов стерлингов за часы, которые работник находится в вынужденном отпуске. Работодатели будут платить взносы социального страхования и пенсионные взносы, а также доплачивать заработную плату сотрудников, находящихся в furlough отпуске, до гарантированных правительством 80% от заработной платы, но не более 2500 фунтов стерлингов.

Работодатели по-прежнему будут иметь возможность увеличивать заработную плату сотрудников сверх 80% и 2500 фунтов стерлингов за неотработанные часы за счет собственных средств, если они пожелают. При этом работодатели также должны будут платить своим сотрудникам за фактически отработанное время.

Финальные заявки по CJRS должны быть поданы до 30 ноября 2020 года.

CJRS схемой с марта воспользовались более чем 9,6 миллионов работников, отправленных в furlough отпуск более чем 1,2 миллионами работодателей.

К 20 сентября эти работодатели подали заявки на furlough схему на сумму 39,3 млрд фунтов стерлингов, и, в общей сложности, по предварительным оценкам, эта схема обойдется правительству примерно в 60 млрд фунтов стерлингов.

Подробности  – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.

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1 Comment

  • черный смеситель для ванной
    12.08.2020, 03:04

    Очень хорошее объяснение. Спасибо за вашу статью. I’m also a big fan of writing down goals and keeping up with them for that very same reason–to see my progress and get encouraged to keep going. If there’s no feeling of progress, then motivation can dwindle before you accomplish what you set out to. Great article!

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