Почтовые ящики в четырех городах Великобритании покрасили в черный цвет

Королевская почта присоединилась к празднованию Black History Month

С 1987-го года каждый октябрь Великобритания отмечает Месяц афроамериканской истории (или Black History Month). В стране проводятся различные мероприятия, посвященные борьбе с расизмом и предрассудками, а также отмечается вклад небелого населения в культурную и политическую жизнь государства.

К празднованию Black History Month присоединилась и Королевская почта, пишет BBC. Четыре почтовых ящика Royal Mail – в Лондоне, Кардиффе, Глазго и Белфасте – покрасили в черный цвет и снабдили информацией о знаменитых чернокожих британцах.

Лондонский почтовый ящик находится на улице Acre Lane возле центра культурного наследия Black Cultural Archives. На нем размещена биография современного британского художника нигерийского происхождения Йинки Шонибаре.

На почтовом ящике в Глазго на улице Byres Road можно найти информацию про офицера британской армии Уолтера Талла, который стал первым темнокожим игроком «Рейнджерс» в начале 1900-х годов.

Почтовый ящик по улице King Edward VII Avenue в Кардиффе украшает портрет медсестры Мэри Сикол, ухаживавшей за британскими солдатами во время Крымской войны. А в Белфасте на ящике по улице Bedford Street изображен актер, певец и соучредитель благотворительной организации Comic Relief Ленни Генри.