Спецпроект «Профессии»: инструктор по фитнесу

Елена Макхью (McHugh) – успешный фитнес-инструктор из Блэкпула. После переезда в Англию из России она смогла начать жизнь с чистого листа и заново раскрыться в любимой профессии. Как ей это удалось и какие тонкости в работе фитнес-инструктора существуют в Великобритании?

Долгий путь

Я родилась в Сочи. Гимнастикой я занималась с детства, а позже окончила Кубанский государственный университет физической культуры и спорта и получила специальность тренера-преподавателя по гимнастике. Помню, как сначала преподавала лечебную физкультуру, однако быстро поняла, что мне этого мало, и решила открыть свой фитнес-клуб. Несмотря на то что в конце 1990-х – начале 2000-х эта индустрия только начинала развиваться, от клиентов у нас отбоя не было. Но однажды в интернете я познакомилась с англичанином (моим будущим мужем), а через полгода после того, как встретилась с ним в родном городе, переехала на его родину – в Блэкпул.

Сначала из-за языкового барьера я общалась только с мужем. Без знания английского устроиться на желанную работу можно было и не мечтать. К тому же после переезда я сразу забеременела, нужно было заниматься детьми. Дети выросли, и только тогда я решила начать поиски.

Фитнес-инструктор должен обладать специальной квалификацией, поэтому я снова пошла учиться. На годичных курсах нам преподавали физиологию, анатомию, а также рассказывали, как разные упражнения влияют на ту или иную группу мышц. После обучения я стала совсем другим человеком, приобрела уверенность в себе, познакомилась с интересными людьми и почувствовала себя наконец в своей тарелке.

Как все устроено?

Сегодня я работаю персональным инструктором в трех фитнес-клубах и двух центрах Feel Good Factory. Feel Good Factory (фабрика здоровья) – это специальный спортивный центр с облегченными тренажерами для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями. Я провожу induction (вводное занятие), проверяю физическое состояние клиентов, а потом разрабатываю для них комплекс упражнений. Кроме того, если у наших клиентов в процессе тренировки возникают проблемы с тренажерами или появляются какие-либо вопросы, я всегда готова помочь.

Пожалуй, самое важное в моей работе – уметь держать дистанцию. Помню, был у нас один тренер, которого уволили, потому что он домогался клиентов. С этим здесь строго, и устроиться фитнес-инструктором в другой зал после таких обвинений крайне сложно. Если клиенты пожаловались один раз, тебе дают второй шанс. Если пожаловались дважды, тебя сразу увольняют. Некоторые люди сами навязываются тренерам, назойливо просят о помощи и т. д. Здесь нужно быть осторожнее: никогда не знаешь, о чем на самом деле думает твой клиент.

Фитнес для всех

Говоря о разнице в менталитете, отмечу, что в Англии к спорту относятся серьезнее, чем в России. Здесь приходят в фитнес-клубы, чтобы работать над своими недостатками. У нас же наличие абонемента в спортивный клуб говорит о статусности, она для россиян более важна. Также здесь фитнес более доступен, и им занимаются все, от молодых людей, которые хотят иметь идеальную фигуру, до пожилых мужчин и женщин, которые просто следят за своим здоровьем. Абонемент в фитнес-клуб стоит недорого. Существует система скидок, чтобы у каждого была возможность быть в форме. Для пожилых британцев фитнес-клуб – место для новых знакомств, сюда они с удовольствием приходят, чтобы не грустить в одиночестве.

Эпидемия ожирения

Клиентов с ожирением много. Обычно приходят уже от врачей, когда начинают, к примеру, болеть суставы, и доктор дает направление в спортивный зал, чтобы человек сбросил лишний вес. Проблема людей с ожирением в том, что зачастую им не хватает силы воли, чтобы продолжить занятия. Многие придут пару-тройку раз, а потом сдаются. Порой даже приходится уговаривать, чтобы не бросали, однако из всех моих клиентов только процентов десять остались и продолжают над собой работать.

Все хотят сразу видеть результат, однако не понимают, что, чтобы сбросить лишний вес, нужно не только в спортивный зал ходить, но и правильно питаться. Плюс люди, страдающие ожирением, очень стеснительные, они боятся спортивных залов, поэтому инструкторы стараются всегда их поддерживать и не пугать цифрами на весах.

Наша задача – вдохновлять таких людей и объяснять им, что недостижимых задач не существует. Если вы хотите сбросить вес, нужно худеть постепенно: сначала три килограмма, потом пять, а потом и больше. Всегда говорю своим клиентам, что они в правильном месте, а я здесь, чтобы помочь им преобразиться и стать сильнее.

Корректный подход

В постсоветском пространстве слишком много обращают внимания на физическую форму других людей. Наверное, это происходит потому что мы в целом очень самокритичны, наши знают, что, наряду с деловыми качествами, внешний вид тоже оценят.

В Великобритании ситуация иная. Здесь к физической форме относятся проще. Отпускать критические комментарии в отношении внешности не принято. Именно поэтому инструктор по фитнесу должен быть осторожен, давая рекомендации, чтобы ни в коем случае не обидеть тех, кто пришел заниматься.

Курьезы

Мы попросили одного клиента снять носки во время тестирования, на что он ответил, что стесняется и не хочет, чтобы я видела его голые стопы! А моя коллега, например, однажды спросила одну из наших клиенток, не находится ли та в интересном положении. Девушка заявила, что не беременна, и пришлось составлять ей программу по укреплению мышц живота. О приятном: у нас есть влюбленная пара клиентов – им уже, наверное, лет под восемьдесят, – и они оба стараются похудеть к свадьбе.

Коронавирус и фитнес

Спортивные залы открылись в начале августа. Сегодня у нас менее загруженная программа, а в помещении присутствует меньше людей. Также клиенты могут приходить в зал только на час с четвертью и только по предварительной записи. Занятия проходят без масок, однако контакты с посетителями сведены к минимуму – к примеру, если раньше мы могли проводить вводные уроки (induction) по часу, объясняя, как работает каждый тренажер, то теперь мы делаем это минут за двадцать.

Также после каждой группы инструкторы очень тщательно чистят и протирают оборудование в зале. У меня порой складывается ощущение, что мы переквалифицировались из тренеров в уборщики. Социальная дистанция тоже соблюдается: все ходят по специальным стрелкам.

Если раньше инструкторы могли работать в разных спортивных клубах, то теперь тебя привязывают только к одному, а если хочешь перейти, нужно ждать семь дней и только потом выходить на смену. Сложно…

Беседовала Мария Кулик