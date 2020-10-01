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Посольство РФ в Великобритании проверяет наличие российского гражданства

Посольство РФ в Великобритании проверяет наличие российского гражданства
Фото:commons.wikimedia.org

Заведующий консульским отделом ответил на часто задаваемые вопросы

Заведующий консульским отделом посольства России в Лондоне Кирилл Соколов-Щербачев ответил на вопросы, связанные с проверкой наличия российского гражданства. Новость об этом появилась на сайте посольства.

«Даже если срок действия заграничного паспорта истек вчера, а действительного внутреннего паспорта нет, для выдачи нового паспорта консульство должно провести проверку по Вашей личности и вынести заключение о наличии российского гражданства», – говорится в обращении Соколова-Щербачева.

Процедура является платной и может занять некоторое время. Поэтому гражданам России необходимо следить за сроком действия документов и обратиться в консульство или в МВД России минимум за 6 месяцев до истечения срока их действия. При наличии действительного внутреннего паспорта проверка гражданства не потребуется.

Информацию о выдаче внутренних паспортов, срок действия которых истек, можно также найти на сайте посольства

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