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Клуб «Cоюз-55»: карантин нас объединил

Клуб «Cоюз-55»: карантин нас объединил

Несмотря на массу ограничений, период затворничества для русскоговорящих жителей Британии старше 55 лет – членов клуба «Союз-55» оказался достаточно интересным. Конечно, очень жаль, что организации пришлось отменить запланированные весной экскурсии и что закрылся офис, где можно было поиграть в шахматы, заняться рукоделием, узнать важную информацию и за чашкой чая или кофе обсудить свои проблемы или просто поболтать.

Участники мероприятий «Союза-55» – люди пожилого возраста. Они попали в группу риска во время пандемии, и им было рекомендовано сидеть дома, в основном в одиночку, – таковы правила проживания. Вот тут и понадобилось умение пользоваться смартфоном и интернет-сервисами. Началась активная переписка, и возникла естественная необходимость в создании клубного чата в WhatsApp. Обмен информацией и просто пожелания доброго утра, веселые истории и не всегда веселые сообщения помогали осмыслить происходящее. Для тех, кто не в чате, есть веб-сайт, где тоже размещается информация из официальных источников.

Самым значимым событием этого лета в нашей интернетной жизни стало участие в X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Юбилейный чемпионат проходил онлайн. Дистанционный формат Zoom позволил увеличить число финалистов до 300 человек из 73 субъектов РФ и 15 зарубежных стран. Соотечественники номинируются отдельно.

В тройку победителей вошли представители Греции, Португалии и Латвии. Наша команда оказалась самой многочисленной среди соотечественников в этом году: от Великобритании в соревнованиях приняли участие 4 человека в возрасте от 66 до 80 лет с разным уровнем компьютерной подготовки и знаний. Необходимо было написать эссе о себе и выполнить домашнее задание – презентацию на тему «Семейные истории Великой Победы» (в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне). Все участники родом из Советского Союза, им было о чем вспомнить и написать.

На подготовку ушло три недели. Все работали самостоятельно, на удаленке, без помощников. Естественно, что Наталья Михайловна Моррис, в прошлом архитектор, имея опыт работы с профессиональными программами, показала хорошие результаты. Порадовал успехами 80-летний Геннадий Сергеевич Мегалати, который семь лет назад приобрел свой первый компьютер и осваивал его по учебникам. Новичками были Тина Альбертовна Розе и Любовь Валериановна Сэлби, которые показали высокие результаты в разных номинациях.

Все члены клуба удостоены диплома участника и значка чемпионата, а также в качестве приза получили антивирусную программу от «Лаборатории Касперского». Руководство клуба благодарит четверых смельчаков за желание проверить их компьютерные знания и навыки.

Наше поколение принимает участие в мероприятиях Союза пенсионеров России с 2017 года. Первое место и медаль с VIII Чемпионата по компьютерному многоборью в 2018 году привезла в Лондон Екатерина Алексеевна Андреева, а в 2019 году на VI Спартакиаде пенсионеров России, проходившей в Уфе, Любовь Николаевна Паркинс была лучшей среди соотечественников в плавании.

Помимо достижений в интернете, наши пенсионеры в дни вынужденного одиночества порадовали своими творческими работами. К сожалению, в этом году мы не будем проводить в зале традиционное празднование дня пожилого человека Silver Sunday in Westminster, которое обычно собирало много гостей. Но на нашем сайте с 4 октября можно будет увидеть фотогалерею новых работ наших рукодельниц: Ирэны Бубновой, Татьяны Калининой, Веры Клемас и Ольги Белоруской. За время карантина женщины клуба сшили и раздали друзьям и знакомым оригинальные защитные маски.

Для знакомства с жизнью старшего поколения русскоговорящих иммигрантов загляните на наш сайт .

Подготовила директор клуба Екатерина Андреева

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