Зона высокого напряжения

В преддверии главных выборов Америки между президентом США Дональдом Трампом и герцогиней Сассекской Меган Маркл снова пробежала недобрая искра. Это произошло после выхода видеоролика, который Гарри и Меган записали во дворе собственного дома. В своем обращении герцог и герцогиня Сассекские призвали американцев идти на выборы, однако не агитировали в пользу какого-то конкретного кандидата. В чем суть конфликта и как продвигается подготовка к выборам в Америке?

Корень зла

Меган Маркл – гражданка США, и именно поэтому супруги решили призвать людей зарегистрироваться в качестве избирателей и отдать голос на выборах 3 ноября за того или иного кандидата. «Каждые четыре года нам говорят одно и то же: что это самые важные выборы в нашей жизни. Но теперь это и правда так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь и наши голоса оказываются услышаны», – сказала Меган в ролике.

Один из журналистов попросил Дональда Трампа прокомментировать ситуацию, сказав, что Меган и Гарри якобы призывают людей голосовать за Джо Байдена. На это американский президент ответил: «Я не фанат Меган, и она, наверное, это знает. Я желаю Гарри большой удачи, потому что она ему пригодится».

Напомним, это уже не первый случай, когда отношения между Трампом и известной актрисой и общественным деятелем накаляются. К примеру, в 2019 году Меган отказалась присутствовать на встрече с президентом США, который приехал в Великобританию с официальным визитом, и мотивировала свой отказ тем, что сидит в декрете с малышом Арчи.

Еще в 2016 году Меган Маркл в интервью The Nightly Show охарактеризовала Трампа как женоненавистника и назвала его человеком, разрушающим общество изнутри. Потом СМИ опубликовали запись интервью президента газете The Sun, в котором тот высказывался о Меган как о неприятной персоне. Сам Трамп назвал новость фейковой и не подтвердил, что произносил эти слова.

В январе этого года издание Daily Mail писало, что супруга принца Гарри не исключает своего участия в следующих выборах президента США. То, что герцогиня активно интересуется политикой и имеет широкие связи в политической среде, – общеизвестный факт. Так, ее подруга Джессика Малруни – невестка бывшего премьер-министра Канады Брайана Малруни. Кроме того, она регулярно общается с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с Мишель и Бараком Обамой. Некоторые анонимные источники говорили СМИ, что участие Меган в выборах вполне возможно, но после того, как герцогиня Сассекская формально уже не будет считаться членом королевской семьи, исполняющим королевские обязанности.

Правила игры

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. На них будет избран 46-й президент США или же станет понятно, что Дональд Трамп останется в Белом доме еще на четыре года. Главным противником действующего президента-республиканца стал демократ Джо Байден, который в правительстве Барака Обамы занимал должность вице-президента и подвизается на политиком поприще с 1970-х годов.

Согласно национальным рейтингам, президент США Дональд Трамп за последние три месяца сократил отрыв от Джо Байдена на 5 процентных пунктов. Как пишет USA Today, ссылаясь на совместный с Саффолкским университетом (Бостон) опрос, сейчас Байден опережает Трампа всего на 7%: за Байдена сейчас готовы голосовать 50% респондентов, за Трампа – 43%, а 7% заявили, что пока не приняли решение. Кстати, каждый третий высказался, что, выбирая Байдена, голосует не столько за этого кандидата, сколько против Дональда Трампа.

Впрочем, национальные опросы – недостоверный ориентир. Например, в 2016 году Хиллари Клинтон лидировала в предварительных опросах (она набрала на 3 млн больше голосов, чем Трамп), но все равно проиграла. На выборах в Америке применяется система выборщиков от штатов, при которой большинство голосов не всегда означает победу.

Согласно конституции США для избрания президентом лицо должно быть гражданином США по рождению, иметь возраст не менее 35 лет, проживать на территории США не менее 15 лет. В основном кандидаты выдвигаются от политических партий в ходе праймериз.

Не узнаем победителя

«Крайне маловероятно, что вы узнаете имя победителя в ту же ночь. Возможно, я буду лидировать, но потом будут приходить все новые и новые бюллетени. Потому что сейчас говорят, что бюллетени могут быть доставлены позже», – сказал Трамп во время одного из выступлений. Президент отметил, что хочет дружественной передачи власти в том случае, если проиграет на выборах. При этом Трамп добавил, что такие итоги возможны, только если его соперники смогут осуществить махинации с голосованием по почте. «Мы проиграем выборы, только если они будут жульничать. И мы не можем позволить им этого – на карту поставлена наша страна, потому что эти люди разрушат нашу страну, а мы не можем такого допустить. Если вы увидите нарушения, вы должны о них сообщить», – сказал Трамп.

«Мы не хотим, чтобы нас обманули, – не хотим оказаться в дураках и объявить: «Да, конечно, давайте передадим им власть», зная о мошенничестве с тысячами и тысячами бюллетеней», – добавил президент.

Трамп подвергает сомнению эффективность голосования по почте, говоря о риске фальсификаций. По его мнению, при масштабном голосовании по почте, которое предлагают демократы, выборы могут стать уязвимыми для вмешательств из-за границы.

Верховный и пожизненный

Пока предвыборная гонка идет полным ходом, Дональд Трамп, видимо, решил подстраховаться и предложил на пост судьи Верховного суда США консерватора Эми Кони Барретт. И все это несмотря на протесты демократов. Высокая должность, которая является пожизненной, освободилась после смерти судьи Руты Бейдер Гинзбург, занимавшей пост с 1993 года.

Если кандидатуру Эми Кони Барретт утвердят, судьи-консерваторы получат численное преимущество над судьями, назначенными демократами. С учетом того, что основной деятельностью Верховного суда является определение, насколько законы и акты исполнительной власти соответствуют конституции страны, в случае оспаривания результатов ноябрьских выборов в США именно Верховный суд будет принимать решение.

В то время как Трамп назвал Барретт одним из блестящих юристов США, Джо Байден призвал сенат не утверждать ее кандидатуру до выборов, чтобы исключить злоупотребление властью со стороны действующего президента.

Кстати, на недавней пресс-конференции в Белом доме президент США уклонился от того, чтобы гарантировать мирную передачу власти сопернику в случае проигрыша. Однако сенатор-республиканец Митт Ромни напомнил всем присутствующим, что мирный переход власти – основополагающий принцип демократии. В свою очередь, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что инаугурация победителя мирно пройдет 20 января, «как это происходило каждые четыре года начиная с 1792-го».

Победителей не судят?

Слова Трампа, будто победитель, возможно, не будет известен еще в течение нескольких месяцев после выборов, а также выдвижение кандидатуры Барретт на пост судьи Верховного суда наводят некоторых политологов на мысль, что Трамп уже сегодня пытается подстраховаться и, возможно, сомневается в своей победе. В свое время слухи о фальсификации итогов выборов, после которых которых он стал президентом, долго не утихали.

Пища для размышлений есть, и атмосферу накаляют недавние скандальные выборы в ряде стран, главы которых любыми способами пытаются удержать власть в своих руках (либо насильственно, либо фальсифицируя результаты). В этой связи возникает вопрос: если мировая общественность допускает такую ситуацию в других странах, то почему подобное невозможно в Америке?

И если президент США уже сейчас намекает на то, что будет бороться за власть даже после объявления о его проигрыше на выборах, это о многом говорит. Однако каким в таком случае будет ответ свободолюбивых граждан Запада? А возможно, мы наблюдаем новую мировую тенденцию, когда президент в возрасте, однажды почувствовав вкус власти, уже не в силах ее кому-то передать? Трамп, Байден… Может, на самом деле Меган Маркл стоило представить свою кандидатуру?

Старый конь борозды не испортит?

Трамп может побить рекорд по возрасту в момент президентства, если его изберут на второй срок. Тогда на момент окончания полномочий (в январе 2025 года) ему исполнится 78 лет. Сейчас самым пожилым президентом США считается Рональд Рейган, который находился у руля власти до 77 лет. Если же президентом будет избран главный оппонент Трампа Джо Байден, то он сразу станет самым пожилым американским лидером в истории – ему будет 78 уже на момент инаугурации. КОНЕЦ ВСТАВКИ.