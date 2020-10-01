Англия ввела запрет на использование пластиковых трубочек и палочек

Правительство намерено сократить пластиковые отходы

С 1 октября 2020-го года в Англии запрещено распространять и пользоваться изделиями из одноразового пластика: трубочками, палочками для размешивания и ватными палочками. Новый закон должен был вступить в силу в апреле, но этому помешала пандемия коронавируса, пишет BBC.

Исключение будет сделано только для людей с ограниченными возможностями. Они по-прежнему смогут пользоваться изделиями из одноразового пластика в больницах, барах и ресторанах.

Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис заявил, что его департамент намерен сократить пластиковые отходы в стране до минимума. До принятия законопроекта в одной только Англии люди ежегодно использовали 4,7 млрд пластиковых трубочек, 316 млн пластиковых палочек для размешивания и около 1,8 млрд – ватных.

Правительство Уэльса намерено ввести аналогичный запрет на использование изделий из одноразового пластика. Однако экоактивисты ClientEarth называют подобные меры «каплей в море» и призывают отказаться от пластика полностью.