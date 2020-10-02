Правительство планирует построить больше домов в сельской местности

Критики говорят, что это не поможет решить жилищный вопрос

Правительство Великобритании пообещало возводить не менее 300 тыс. домов ежегодно, чтобы удовлетворить спрос на жилье, пишет The Daily Mail. В августе 2020-го года министры представили алгоритм, который будет самостоятельно определять необходимость застройки тех или иных регионов страны.

Согласно выкладкам, новые дома необходимо строить в сельской местности, например, в Котсуолд-Хилс или Лейк-Дистрикт. Алгоритм предложил увеличить объем жилищного строительства там на 148% и 178% соответственно.

Однако в больших городах домов будет возведено меньше: в Манчестере на 37% и в Бирмингеме на 15%.

По мнению активистов организации Campaign to Protect Rural England (CPRE), правительству нужно пересмотреть свой план и скорректировать принцип работы алгоритма. В противном случае проблема с жильем в городах, где оно нужнее всего, не решится, а природа в сельской местности может пострадать от загрязнения.

«Очевидно, что новый алгоритм может усугубить жилищный кризис. Он ориентируется исключительно на цены, а не на реальные потребности людей», – заявил исполнительный директор CPRE Криспин Трумэн.