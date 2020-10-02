subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Правительство планирует построить больше домов в сельской местности

Правительство планирует построить больше домов в сельской местности
Фото:123rf.com

Критики говорят, что это не поможет решить жилищный вопрос

Правительство Великобритании пообещало возводить не менее 300 тыс. домов ежегодно, чтобы удовлетворить спрос на жилье, пишет The Daily Mail. В августе 2020-го года министры представили алгоритм, который будет самостоятельно определять необходимость застройки тех или иных регионов страны.

Согласно выкладкам, новые дома необходимо строить в сельской местности, например, в Котсуолд-Хилс или Лейк-Дистрикт. Алгоритм предложил увеличить объем жилищного строительства там на 148% и 178% соответственно.

Однако в больших городах домов будет возведено меньше: в Манчестере на 37% и в Бирмингеме на 15%.

По мнению активистов организации Campaign to Protect Rural England (CPRE), правительству нужно пересмотреть свой план и скорректировать принцип работы алгоритма. В противном случае проблема с жильем в городах, где оно нужнее всего, не решится, а природа в сельской местности может пострадать от загрязнения.

«Очевидно, что новый алгоритм может усугубить жилищный кризис. Он ориентируется исключительно на цены, а не на реальные потребности людей», – заявил исполнительный директор CPRE Криспин Трумэн.

profile-sample2
Правительство планирует построить больше домов в сельской местности
02-10-2020
profile-sample2
Турция и Польша больше не считаются безопасными туристическими направлениями
02-10-2020
profile-sample2
London Cocktail Week будет идти весь октябрь
02-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.