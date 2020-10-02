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London Cocktail Week будет идти весь октябрь

London Cocktail Week будет идти весь октябрь
Фото:instagram.com/londoncocktailweekofficial

Организаторы продлили мероприятие до конца месяца

Каждой осенью в Лондоне проходит Коктейльная неделя (или London Cocktail Week) – мероприятие, на котором можно найти готовый напиток на любой вкус или попробовать свои силы в создании коктейлей на специальных мастер-классах.

В этом году организаторы решили продлить мероприятие на месяц – с 1-го по 31-е октября – чтобы порадовать уставших за время карантина посетителей и поддержать ресторанный бизнес.

В фестивале принимают участие более ста баров, пабов и ресторанов Лондона. Чтобы попасть на праздник, надо купить специальный браслет (он же пропуск) стоимостью £15. Заказать его можно на сайте мероприятия, а получить – в одном из участвующих заведений. При предъявлении браслета любой коктейль обойдется клиенту всего в £6! Ограничений на количество напитков нет.

Список заведений, участвующих в Коктейльной неделе, можно найти на сайте фестиваля. Организаторы подчеркивают, что будут придерживаться указаний правительства и просят посетителей соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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