Отца Бориса Джонсона заметили в магазине без маски

А бывший лидер лейбористов Джереми Корбин нарушил «правило шести»

Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании, был замечен в одном из лондонских магазинов без маски. За такое нарушение сейчас можно получить штраф в £200, пишет BBC. Джонсон-старший объяснил это тем, что прилетел из Греции, где пробыл три недели, и еще плохо ориентируется в правила карантина.

«Разумеется, это не меня не оправдывает», – заявил он газете Mirror и попросил британцев соблюдать указания правительства. По словам пресс-секретаря Даунинг-стрит, правила касаются всех без исключения, поэтому полиция вправе выписать штраф.

А вот бывший лидер оппозиции Джереми Корбин нарушил «правило шести». В минувшее воскресенье, 27 сентября, он приехал на семейный обед, где присутствовали девять человек. Нынешний глава Лейбористской партии Кир Стармер прокомментировал поведение коллеги так: «Мы должны действовать в соответствии с рекомендациями правительства, это должны понимать все, включая Джереми».

Пока неизвестно, выписала ли полиция штрафы политикам. При повторном нарушении правил сумма может возрасти с £200 до £10 тыс.