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Турция и Польша больше не считаются безопасными туристическими направлениями

Турция и Польша больше не считаются безопасными туристическими направлениями
Фото:123rf.com

У британцев осталось всего шесть вариантов для отдыха

Турция и Польша больше не считаются безопасными туристическими направлениями, пишет Sky News. Об этом написал в «Твиттере» министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. В карантинный список также попали острова Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба. С 3 октября прибывающим оттуда необходимо самоизолироваться на две недели.

Штраф за злостное нарушение самоизоляции теперь может составить до £10 тыс.

Правительство оценивает количество заболевших в других странах и на основе этих данных принимает решение о необходимости самоизоляции прибывших оттуда. Норма – не более 20 заболевших на 100 тыс. человек. Для сравнения: в Польше этот показатель за неделю поднялся с 15,6 до 25,9 заболевших.

Многие удивились запрету на посещение Турции: там коэффициент упал с 14,2 до 12,9. Однако в министерстве транспорта Великобритании заявили, что Турция по-другому считает число заболевших, включая туда только людей с ярко выраженными симптомами COVID-19.

Кроме того, британским туристам по-прежнему можно посещать Италию, несмотря на показатель в 20,4 заболевших. Безопасными направлениями также считаются Швеция, Германия, Сан-Марино, Гибралтар и Греция, пишет The Guardian.

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