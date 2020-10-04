«Голландская храбрость» или как мало мы знаем о джине

Напиток с почти трехсотлетней историей сегодня переживает настоящий революционный подъем. Немногие знают, как исторические перипетии отразились на нынешней популярности джина.

От монастырских погребов до крафтовой революции

Самые первые задокументированные упоминания о джине датируются XIII веком. Примерно в это время в Италии монахи научились готовить настой на можжевельнике. О том, как их можжевеловый напиток в дальнейшем попал в Голландию, неизвестно, однако именно Голландию принято считать точкой отсчета зарождения джина.

В XVII веке один голландский аптекарь описал настой Женевер (Jenever – нидерл. можжевельник), который он использовал как лекарство. Позже, во время 80-летней войны, сражаясь бок о бок с голландцами, англичане заметили, что те перед битвой выпивают пару стопок женевера и как будто теряют всякий страх. Англичанам напиток пришелся по вкусу, и они быстро окрестили его «голландской храбростью» (англ. Dutch courage). Однако, когда после войны англичане вернулись домой и попытались воссоздать можжевеловый настой, он, мягко говоря, совсем не понравился их голландским друзьям, которые посмеялись над напитком и попросту окрестили его джином.

Позже, когда на английский трон взошел король Вильгельм III, известный как Вильгельм Оранский, репутация напитка пострадала. Дело в том, что король решил обложить налогами вина и коньяки, поставляющиеся из Франции, а налог на джин полностью ликвидировать.

Это привело к тому, что в 1750 году представитель рабочего класса выпивал в среднем около двух пинт джина в день. Борьба с пьянством повлекла за собой восстановление налога на джин, а также введение ограничения на минимальный объем производства. Такая политика стала хорошей базой для появления и успешного развития таких производителей напитка, как Gordon’s, Tanqueray и прочие. При этом налог предусматривалось брать именно с лица, продающего джин. Иными словами, если продавца не видно, то и налоги брать не с кого. Умельцы быстро воспользовались такой лазейкой и придумали первый в истории вендинговый аппарат в виде большого кота. При попадании монетки в отверстие лапка животного опускалась и из встроенной трубки вытекала порция джина.

На пике могущества Британской империи джин стал одним из основных продуктов, экспортируемых в Индию. Там британские подданные вскоре стали смешивать джин с местным напитком, настоянном на хинине, который хорошо помогал при малярии. Так был рожден прародитель всех коктейлей – джин-тоник.

Последним крупным событием на пути к успеху стало снятие в 2008 году ограничения на объем производства напитка. Это позволило заняться приготовлением джина всем желающим, что повлекло за собой настоящую крафтовую революцию.

Что такое джин

Джин представляет собой напиток, созданный на основе базового этилового алкоголя (водки) и можжевельника. Разнообразие сортов зависит от воображения мастера, способа перегона и добавочных растительных ингредиентов. Среди других категорий алкогольных напитков, таких как виски, ром и водка, джин единственный, у кого нет официальной инструкции по изготовлению и выдержке. По сути, любой чистый алкоголь с можжевельником можно называть джином. В таком минимализме и кроется секрет популярности.

Виды джина

Дистиллированный джин – можжевельник замачивается в алкоголе и затем выпаривается. После дистилляции добавляется вода, другой дистиллят джина с дополнительными вкусовыми добавками и дополнительными ингредиентами.

Классический сухой джин Лондон (London Dry) – здесь после дистилляции можно добавлять только воду и ничего больше. При этом приписка «Лондон» не означает, что продукт был произведен непосредственно в столице королевства.

Настоянный джин (infused gin) – ингредиенты не замачиваются в алкоголе, а подвешиваются в специальной корзине так, чтобы алкоголь впитывал в себя вкусовые качества продуктов. Такой джин имеет более легкий вкус.

Джин холодной перегонки (Cold distilled gin) – весь процесс происходит в вакууме, что значительно понижает температуру перегонки. Это позволяет наполнить джин фруктовыми и ягодными вкусами. И хотя фруктовый джин можно сделать и другим способом, свежесть и легкость он сохраняет только благодаря способу перегонки.

Джин на терновнике (Sloe gin) – представляет собой готовый настой из джина и терновых ягод. Градус алкоголя в таком джине падает до 25-30 градусов.

Производитель сам решает – писать способ изготовления на этикетке или нет. Поэтому читать этикетки на бутылках с целью найти нужный вид джина – занятие практически безполезное. Зато джин можно легко сделать дома. Для этого надо настоять водку на можжевельнике — и готово!

Красиво пить не запретишь

Употребление джина — целое искусство. Напиток подают в больших круглых бокалах, экспериментируют со вкусовыми добавками и тониками. Производители радуют покупателей новыми видами джина. Так, к примеру, Gordon’s и Beefeater недавно выпустили новую линейку розового джина, который стал абсолютной сенсацией. И, конечно же, такие тоники, как Fever Tree и Fentimans, весьма разнообразят вкусовые комбинации.

СДЕЛАЙ САМ: «ДЖИНОКТЕЙЛИ»

Классический джин-тоник

Бокал или длинный стакан наполнить льдом. Чем больше льда, тем дольше напиток останется свежим. Влить 50 мл джина Tanqueray и 100 мл любого тоника. Выдавить сок четверти лайма в бокал и следом положить туда саму четвертинку фрукта.

Розовый шприц

В бокал со льдом добавить четыре разрезанные пополам клубники, следом налить 50 мл джина Gordon’s Pink или Beefeater Pink, 20 мл просекко и 100 мл лимонада и перемешать.

Свежий джин

В длинный стакан со льдом влить 50 мл джина Hendrick’s или ему подобного и 120 мл тоника из бузины. Украсить коктейль огурцом и розмарином.

Апельсиновый джин

В бокал со льдом добавить 50 мл джина Tanqueray Sevilla или ему подобного и 100-120 мл тоника, по желанию для усиления вкуса можно добавить средиземноморский тоник. Украсить двумя кольцами апельсина.