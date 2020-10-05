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16 тыс. случаев заболевания коронавирусом не включили в статистику из-за «технического сбоя»

16 тыс. случаев заболевания коронавирусом не включили в статистику из-за «технического сбоя»
Фото:pixabay.com

В Public Health England признали свою ошибку

15840 случаев заражения COVID-19, произошедшие в период с 25 сентября по 2 октября, не попали в официальную статистику из-за «технического сбоя». Об этом пишет Sky News со ссылкой на правительственные источники.

С их учетом число случаев коронавируса в Великобритании преодолело отметку в 500 тыс.

Специалисты Службы общественного здравоохранения Англии (PHE) признали свою ошибку. «Заболевшие получили результаты тестов вовремя и уже самоизолировались. Ошибка произошла при сведении статистики, из-за чего мы начали отслеживать контакты зараженных людей позднее обычного», – рассказала медицинский директор PHE доктор Сьюзан Хопкинс. По ее словам, ошибка устранена и подобная ситуация больше не повторится.

Борис Джонсон решил не игнорировать произошедшее и сам рассказал об инциденте во время интервью на шоу Эндрю Марра 4 октября. По мнению первого министра Северной Ирландии Брендона Льюиса, это говорит об «абсолютной прозрачности» системы отслеживания и честности со стороны правительства.

Однако оппозиция в лице лейбористов назвала произошедшее «хаосом» и призвала навести порядок в системе отслеживания контактов, чтобы избежать второй волны пандемии.

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