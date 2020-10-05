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Cineworld планирует закрыть все кинотеатры в Великобритании и США

Cineworld планирует закрыть все кинотеатры в Великобритании и США
Фото:123rf.com

Без работы могут остаться 5,5 тыс. британцев

Cineworld, крупнейшая в Великобритании и вторая по величине в мире сеть кинотеатров, планирует закрыть все свои кинотеатры в Британии и США на неопределенный срок. Окончательное решение еще не принято, но у компании не остается другого выбора, пишет The Guardian.

Из-за локдауна в первой половине 2020 года Cineworld потеряла £1,3 млрд. В июле британское правительство ослабило карантинные меры и разрешило кинотеатрам открыться, но залы оставались полупустыми. Сейчас, из-за второй волны коронавируса, Великобритании может грозить новый карантин, а кинокомпании решили перенести несколько громких блокбастеров на 2021 год. В их числе – юбилейный фильм про Джеймса Бонда, «Не время умирать», диснеевская «Черная вдова» и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

Руководство Cineworld написало письмо премьер-министру Борису Джонсону и министру культуры Оливеру Даудену. По словам компании, в подобных условиях киноиндустрия может просто перестать существовать.

Если Cineworld решит закрыть все 127 кинотеатров в Великобритании, то без работы останутся 5,5 тыс. человек.

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