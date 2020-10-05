Cineworld закрывает все кинотеатры в Великобритании и США

5,5 тыс. британцев остаются без работы

Cineworld, крупнейшая в Великобритании и вторая по величине в мире сеть кинотеатров, закрывает все свои кинотеатры в Британии и США на неопределенный срок, пишет The Guardian. 127 из них расположены в Соединенном Королевстве и перестанут работать уже с 8 октября. Без работы остаются 5,5 тыс. британцев.

Из-за локдауна в первой половине 2020 года Cineworld потеряла £1,3 млрд. В июле британское правительство ослабило карантинные меры и разрешило кинотеатрам открыться, но залы оставались полупустыми. Сейчас, из-за второй волны коронавируса, Великобритании может грозить новый карантин, а кинокомпании решили перенести несколько громких блокбастеров на 2021 год. В их числе – юбилейный фильм про Джеймса Бонда, «Не время умирать», диснеевская «Черная вдова» и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

Руководство Cineworld написало письмо Борису Джонсону и министру культуры Оливеру Даудену. По словам компании, в подобных условиях киноиндустрия может просто перестать существовать. В ответ на это премьер-министр Великобритании призвал людей почаще ходить в кинотеатры, пишет The Evening Standard. Однако слова Джонсона были восприняты неоднозначно: не далее чем вчера премьер упрашивал британцев соблюдать правила карантина и избегать скоплений людей.