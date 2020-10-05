Лондон может остаться без общественного транспорта

TfL требует финансовой помощи от государства

Без финансовой помощи от государства транспортная сеть Лондона может прекратить работу в ближайшее время, пишет BBC. В мае правительство выделило £1,6 млрд, чтобы служба Transport for London (TfL) могла пережить эпидемию коронавируса, однако этих денег оказалось недостаточно. Руководство TfL просит еще £2 млрд, чтобы остаться на плаву в 2021 году.

В противном случае компания объявит себя банкротом и будет оказывать только те услуги, которые обязана предоставлять по закону, принятому еще в 1800-е годы. Например, продолжит свою работу паром Woolwich Ferry, связывающий Вулич и Северный Вулич. Будут ходить автобусы для детей, живущих более чем в 3 км от школы. Однако метро, ​​Overground, трамваи и большинство автобусов работать не будут.

Правительство пообещало подготовить документ с условиями оказания финансовой помощи, однако Борис Джонсон не в восторге от методов своего преемника на посту мэра Лондона. По мнению премьер-министра, Садик Хан слишком много тратит. «Надеюсь, в будущем он будет осторожнее обращаться с финансами», – отметил Джонсон.

В столичной мэрии упреки премьер-министра назвали несправедливыми. По данным ведомства, перед пандемией Хану удалось сократить дефицит бюджета на 71% и увеличить резервы на 13%.