subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Лондон может остаться без общественного транспорта

Лондон может остаться без общественного транспорта
Фото:pixabay.com

TfL требует финансовой помощи от государства

Без финансовой помощи от государства транспортная сеть Лондона может прекратить работу в ближайшее время, пишет BBC. В мае правительство выделило £1,6 млрд, чтобы служба Transport for London (TfL) могла пережить эпидемию коронавируса, однако этих денег оказалось недостаточно. Руководство TfL просит еще £2 млрд, чтобы остаться на плаву в 2021 году.

В противном случае компания объявит себя банкротом и будет оказывать только те услуги, которые обязана предоставлять по закону, принятому еще в 1800-е годы. Например, продолжит свою работу паром Woolwich Ferry, связывающий Вулич и Северный Вулич. Будут ходить автобусы для детей, живущих более чем в 3 км от школы. Однако метро, ​​Overground, трамваи и большинство автобусов работать не будут.

Правительство пообещало подготовить документ с условиями оказания финансовой помощи, однако Борис Джонсон не в восторге от методов своего преемника на посту мэра Лондона. По мнению премьер-министра, Садик Хан слишком много тратит. «Надеюсь, в будущем он будет осторожнее обращаться с финансами», – отметил Джонсон.

В столичной мэрии упреки премьер-министра назвали несправедливыми. По данным ведомства, перед пандемией Хану удалось сократить дефицит бюджета на 71% и увеличить резервы на 13%.

profile-sample2
Лондон может остаться без общественного транспорта
05-10-2020
profile-sample2
16 тыс. случаев заболевания коронавирусом не включили в статистику из-за «технического сбоя»
05-10-2020
profile-sample2
Cineworld закрывает все кинотеатры в Великобритании и США
05-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.