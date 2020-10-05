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В Лондоне пройдет выставка «Арктика: культура и климат»

В Лондоне пройдет выставка «Арктика: культура и климат»
Фото:123rf.com

Британский музей и Кунсткамера объединили свои силы

22 октября Британский музей откроет выставочный проект «Арктика: культура и климат» (The Citi exhibition Arctic: culture and climate). Он будет посвящен истории освоения Полярного круга, традициям проживающих на Крайнем Севере коренных народов и проблемам изменения климата. Экспозиция должна была открыться этой весной, но из-за коронавируса ее перенесли на осень.

Экспозиция будет представлена в Sainsbury Exhibitions Gallery при поддержке Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, или Кунсткамеры. В феврале этого года работники музея отобрали более сорока предметов для отправки в Лондон, в том числе шаманские головные уборы, кафтаны, бубны и маски. Некоторым из экспонатов несколько сотен лет.

Посетители смогут увидеть самые разные археологические находки: от древнего оружия и инструментов до элементов одежды и произведений искусства коренных народов. Помимо этого, на выставке будут представлены фотографии, сделанные участниками полярных экспедиций.

Выставка будет открыта до 21 февраля 2021 года. Приобрести билеты можно на сайте Британского музея.

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