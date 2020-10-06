﻿﻿﻿﻿﻿

Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе

Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе
Фото:en.wikipedia.org

Россия призывает Баку и Ереван к деэскалации конфликта

Вооруженные силы Азербайджана начали новую наступательную операцию на южном направлении в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Армении.

По данным пресс-секретаря армянского военного ведомства, азербайджанские военные вновь обстреляли столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. Туда впервые с начала боевых действий приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Лента. Он провел экстренное совещание с президентом республики НКР Араиком Арутюняном.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах Баку полностью утратил контроль над Нагорным Карабахом. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, однако Армения защищает интересы непризнанной республики.

27 сентября ситуация обострилась вновь. Азербайджанские военные открыли огонь по территории республики. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление, в котором осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров.

profile-sample2
Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе
06-10-2020
profile-sample2
Каждый охотник желает знать
06-10-2020
profile-sample2
Счета за электроэнергию вырастут на 18% из-за перехода на удаленную работу
06-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.