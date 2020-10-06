Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе

Россия призывает Баку и Ереван к деэскалации конфликта

Вооруженные силы Азербайджана начали новую наступательную операцию на южном направлении в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Армении.

По данным пресс-секретаря армянского военного ведомства, азербайджанские военные вновь обстреляли столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. Туда впервые с начала боевых действий приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Лента. Он провел экстренное совещание с президентом республики НКР Араиком Арутюняном.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах Баку полностью утратил контроль над Нагорным Карабахом. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, однако Армения защищает интересы непризнанной республики.

27 сентября ситуация обострилась вновь. Азербайджанские военные открыли огонь по территории республики. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление, в котором осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров.