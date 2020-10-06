Каждый охотник желает знать

Для большинства людей дом – самое важное место в жизни. Совершенно неудивительно, что у такой домовитой нации, как британцы, вокруг темы дома сформировался свой фольклор. Да и история добавляет каплю интересного в бытовую сферу. Многие элементы британского дома имеют большее значение, чем кажется на первый взгляд. Форма гостиной, расположение кухни или, например, конструкция каминных труб многое способны поведать тому, кто умеет такие знаки читать.

Мы начнем с начала и посмотрим на двери – обыкновенные входные двери в стандартный дом на одну семью. В нынешние времена они чаще всего фабричные и сделаны из белого пластика, но попадаются и яркие: синие, зеленые, красные и много какие еще, – а самые старые двери сохраняют приверженность черному цвету. На самом деле у каждого цвета есть свое значение, иногда очень древнее, сложившееся несколько столетий назад.

Красный

Самый редкий цвет, пожалуй, красный. Так сложилось исторически.

Сейчас мы, затеяв что-то покрасить, покупаем синтетические краски в строительном магазине, а несколько веков назад их делали вручную из природных компонентов – минералов, глины, сока растений и иных органических веществ. Красную и пурпурную краску изготавливали из выловленных в Средиземном море моллюсков и прочих труднодобываемых ингредиентов. В Англии она была исключительно привозная и стоила очень дорого. Широко использовать ее могли только богатейшие жители Англии: духовные лидеры, самые знатные дворяне и королевская семья, – что они и делали, желая подчеркнуть свой статус.

Благодаря этому в красный цвет окрашены офицерская униформа, королевские парадные одежды, костюмы работников королевских дворцов и символы организаций, имеющих статус королевских, например The Royal Mail.

Красный цвет имели когда-то и входные двери в самые богатые дома Лондона. С тех пор многое изменилось, среднестатистическому британцу доступна любая краска, а традиция обходиться без красного уже сформировалась и, что называется, диктует правила.

Сейчас те, кто живет за ярко-красными дверными створками, воспринимаются в Англии как поклонники королевской семьи и большие любители всего английского. В Шотландии своя история – здесь домовладельцы красят двери своего дома в красный цвет после того, как расплатятся за взятую для его покупки ипотеку.

А ирландцы всегда воспринимали красный иначе: здесь издавна делали местный вариант красновато-коричневой краски. Когда ею красили входную дверь, это означало, что любой путник может попроситься в дом на ночлег и у него не попросят за это денег. Со временем ирландские эмигранты завезли такую традицию и в Америку.

Черный

Изобилие в Лондоне черных дверей, как это ни странно, обязано своим появлением дверям красным. В конце XVIII столетия появилась дешевая красная краска, и в XIX веке ею стали красить все подряд. Тогда самые знатные и богатые лондонцы начали чувствовать смутное недовольство по поводу того, что их дверь красная (ведь цвет перестал быть элитным), и принялись потихоньку их перекрашивать. Черный они выбрали потому, что он не вызывал неприличных или неприятных для истеблишмента ассоциаций. До сих пор черные двери встречаются чаще всего в самых дорогих районах города.

Синий

Голубые или синие дверные створки сейчас отражают исключительно вкус владельца, а вот пару столетий назад в голубой цвет традиционно красили двери борделей – это был один из признаков такого рода заведений.

Борделям запрещено было вешать вывески, это считалось нарушением общественных приличий. Поэтому содержателям приходилось придумывать другие способы сообщать прохожим о своем заведении – в первую очередь покраской дверей в определенный цвет. Вторым признаком было изображение кошки где-нибудь на видном месте, поскольку кошки считались символом распутства.

В протестантской Голландии, где тоже существовал запрет на бордельные вывески, с той же целью издавна над входом в портовые заведения вывешивали красный фонарь. Позднее эта традиция распространилась благодаря морякам по всему миру. Так родилось понятие «квартал красных фонарей», а вот английской секретный знак исчез в пучине истории. Так что если у вашей соседки синяя дверь, а на ее подоконнике постоянно спит кошка, это вовсе не значит, что в ее доме проросли семена порока.

Зеленый

Зеленые двери весьма распространены и у многих британцев ассоциируются с детством и поездками на каникулах к бабушке – у сельских жителей и фермеров этот цвет в ходу многие столетия. В старину считалось, что зеленые детали отгоняют от жителей дома нечистую силу, и поверье это очень давнее, еще кельтских времен. Кельты поклонялись духам природы. После того как их традиции перемешались в Англии с христианскими, зеленый цвет – цвет пышно растущей флоры – занимает в пантеоне суеверий особое место.

Не берусь сказать, в чем тут дело: в неких мистических свойствах зеленой краски из магазина Homebase или просто в теплых детских воспоминаниях, – но агенты по продаже недвижимости в один голос уверяют, что покраска дверей в травянисто-зеленые оттенки при предпродажной подготовке увеличивает цену на дом сразу на несколько тысяч фунтов.

Желтый

Желтый цвет тоже исторически считается сельским. В старые добрые времена в жизнерадостные солнечные тона красили свои двери люди, занимавшиеся продажей или изготовлением продуктов, которые в Британии именуются общим словом dairy: молока, масла, сливок, сыров или сметаны. Еще одним символом профессии молочника или доярки служили желтые цветы – гирлянду или букет привязывали над дверью, ими же украшали дом по праздникам. Желтая дверь фермы сообщала прохожим, что здесь всегда можно купить пинту молока или дюжину яиц. Сейчас фермеры просто вешают вывеску, но в эпоху, когда люди из простых сословий поголовно не умели читать, покраска двери работала надежнее. Правда, в некоторых частях страны желтый при этом считался цветом, приносящим несчастья, но сейчас и дурная примета, и связь с молочниками уже забылись.

Белый

Белый цвет на первый взгляд кажется не очень практичным, но в старину он использовался довольно часто – деревянные двери просто белили одновременно со стенами известкой или мелом, которые стоили очень недорого. Так делали и в городе, и в деревне. В прошлом это был самый дешевый способ покрасить дом, поэтому в дорогостоящих особняках белые двери до сих пор ставят редко: цены на краски изменились, а предубеждение осталось. Сейчас это, наверно, самый распространенный и самый безликий вариант, отражающий главным образом торжество дешевых и практичных готовых пластиковых дверей над штучными.

Тук-тук-тук!

При желании дверь можно дополнительно украсить посредством дверного молотка – у них тоже издревле есть своя символика. Так, колотушку в виде львиной головы с кольцом в зубах обычно ставили на дверях дорогих домов, предназначенных для сильных мира сего: лев символизировал могущество. Оленья голова была неизменным атрибутом жилья, расположенного близко к лесу, и часто отмечала жилище егеря или охотника.

Не обошлось и без библейских отсылок. Со временем религиозное значение знаков подзабылось, но в прошлых столетиях люди были заметно набожнее, чем сейчас, и считывали подтекст без труда. Молоток в виде кисти руки был призван напоминать о руке Божьей, две сцепленных руки должны были подсказать путнику, что жители этого дома готовы по-христиански помогать ближним, а птица буквально приглашала: войди с миром. Самый распространенный вариант молотка с основой в виде урны тоже не лишен религиозного символизма и должен был напоминать о бренности бытия.

А что можно сказать про другие цвета? Допустим, коричневый, фиолетовый, розовый? Эксперты по недвижимости считают, что редкие оттенки могут добавить характера вашему дому, но не советуют их использовать, если вы собираетесь выставить его на продажу в ближайшем будущем.

Подготовила Елена Чернова