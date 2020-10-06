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Елизавета II хотела отправить принца Гарри и Меган Маркл в Африку

Елизавета II хотела отправить принца Гарри и Меган Маркл в Африку
Фото:instagram.com/sussexroyal

Пара могла бы жить спокойной жизнью без отказа от королевских обязанностей 

Королевский биограф Роберт Лейси написал новую книгу, Battle of Brothers, в которой рассказал об отношениях между принцем Гарри и принцем Уильямом. Она выйдет в свет 15 октября, сообщает The Independent.

Лейси не только поведал о жизни братьев, но и поделился интересными подробностями о «Мегзите». Оказывается, Елизавета II хотела отправить Гарри и Меган в Африку, где они могли бы пожить год или два спокойной жизнью без отказа от королевских обязанностей. Ее Величество знала о том, как тяжело герцоги Сассекские переживают пристальное внимание СМИ.

«Это позволило бы им сделать передышку и остаться на континенте, который они любят всей душой», – рассказал Лейси. По его словам, королева успела переговорить с несколькими чиновниками, однако ее планам в итоге не суждено было сбыться.

Сама Елизавета тоже покидала Соединенное Королевство. В 1949–1951 годах она уехала на Мальту, потому что там служил ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп. Пара разместилась на вилле Guardamangia, принадлежавшей дяде Филиппа, графу Маунтбеттену. Позднее королева утверждала, что жизнь на Мальте была одним из самых счастливых периодов ее жизни.

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