﻿﻿﻿﻿﻿

Из-за коронавируса суды приговаривают преступников к более коротким срокам

Из-за коронавируса суды приговаривают преступников к более коротким срокам
Фото:123rf.com

Меньшие сроки получают даже педофилы и наркоторговцы

С апреля этого года британские судьи выносят приговоры с учетом эпидемии коронавируса. Согласно постановлению Апелляционного суда (Court of Appeal), пандемия напрямую влияет на условия содержания в тюрьмах, поэтому суды должны учитывать этот фактор при вынесении вердикта.

Теперь даже педофилы и наркоторговцы получают меньшие сроки, пишет The Times. Так, в июле этого года мужчина, домогавшийся несовершеннолетней девочки, был заключен под стражу всего на 20 месяцев. Перед оглашением приговора он признал свою вину.

Грабителям тоже дают более короткие сроки, однако теперь по выходу из тюрьмы на них будут надевать специальные GPS-браслеты. Это позволит отслеживать каждый их шаг, заявил министр охраны правопорядка Кит Малтхаус.

Правозащитники опасаются, что коронавирус «возьмет верх над правосудием», пишет The Daly Mail. Но в тюрьмах говорят, что пандемия ужесточила и без того непростые условия содержания преступников. Например, в мае заключенных с симптомами COVID-19 запирали в камерах на две недели без возможности принять душ.

profile-sample2
Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе
06-10-2020
profile-sample2
Каждый охотник желает знать
06-10-2020
profile-sample2
Счета за электроэнергию вырастут на 18% из-за перехода на удаленную работу
06-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.