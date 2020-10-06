Из-за коронавируса суды приговаривают преступников к более коротким срокам

Меньшие сроки получают даже педофилы и наркоторговцы

С апреля этого года британские судьи выносят приговоры с учетом эпидемии коронавируса. Согласно постановлению Апелляционного суда (Court of Appeal), пандемия напрямую влияет на условия содержания в тюрьмах, поэтому суды должны учитывать этот фактор при вынесении вердикта.

Теперь даже педофилы и наркоторговцы получают меньшие сроки, пишет The Times. Так, в июле этого года мужчина, домогавшийся несовершеннолетней девочки, был заключен под стражу всего на 20 месяцев. Перед оглашением приговора он признал свою вину.

Грабителям тоже дают более короткие сроки, однако теперь по выходу из тюрьмы на них будут надевать специальные GPS-браслеты. Это позволит отслеживать каждый их шаг, заявил министр охраны правопорядка Кит Малтхаус.

Правозащитники опасаются, что коронавирус «возьмет верх над правосудием», пишет The Daly Mail. Но в тюрьмах говорят, что пандемия ужесточила и без того непростые условия содержания преступников. Например, в мае заключенных с симптомами COVID-19 запирали в камерах на две недели без возможности принять душ.