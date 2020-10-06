﻿﻿﻿﻿﻿

Счета за электроэнергию вырастут на 18% из-за перехода на удаленную работу

Счета за электроэнергию вырастут на 18% из-за перехода на удаленную работу
Фото:123rf.com

Этой зимой половина сотрудников британских офисов будет работать из дома

Половина сотрудников британских офисов перейдет на удаленную работу в осенне-зимний сезон, пишет The Guardian. Расходы на электроэнергию увеличатся на 18% из-за того, что люди будут постоянно находиться дома.

Согласно подсчетам Energy Helpline, если сотрудник работает удаленно пять дней в неделю, то его счет за электроэнергию в среднем вырастет на £107.

Прибыль энергокомпаний за период с октября 2020-го по март 2021-го года составит в этом случае £1,9 млрд.

По закону сотрудники могут попросить работодателей о надбавке, однако ее размер не превышает £6 в неделю. Кроме того, окончательное решение о дополнительных выплатах остается за компанией.

Некоторые смогут сэкономить деньги за счет сокращения расходов на транспорт, однако сотрудники с небольшим доходом могут попасть в долговую яму из-за больших счетов. Об этом заявил директор благотворительной организации National Energy Action (NEA) Питер Смит.

Средний размер долга одного домохозяйства может составить £94. В пересчете на страну это более £2 млрд.

profile-sample2
Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе
06-10-2020
profile-sample2
Каждый охотник желает знать
06-10-2020
profile-sample2
Счета за электроэнергию вырастут на 18% из-за перехода на удаленную работу
06-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.