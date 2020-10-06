Счета за электроэнергию вырастут на 18% из-за перехода на удаленную работу

Этой зимой половина сотрудников британских офисов будет работать из дома

Половина сотрудников британских офисов перейдет на удаленную работу в осенне-зимний сезон, пишет The Guardian. Расходы на электроэнергию увеличатся на 18% из-за того, что люди будут постоянно находиться дома.

Согласно подсчетам Energy Helpline, если сотрудник работает удаленно пять дней в неделю, то его счет за электроэнергию в среднем вырастет на £107.

Прибыль энергокомпаний за период с октября 2020-го по март 2021-го года составит в этом случае £1,9 млрд.

По закону сотрудники могут попросить работодателей о надбавке, однако ее размер не превышает £6 в неделю. Кроме того, окончательное решение о дополнительных выплатах остается за компанией.

Некоторые смогут сэкономить деньги за счет сокращения расходов на транспорт, однако сотрудники с небольшим доходом могут попасть в долговую яму из-за больших счетов. Об этом заявил директор благотворительной организации National Energy Action (NEA) Питер Смит.