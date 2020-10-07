«Англии» – 15 лет

Интервью с основательницей издания – управляющим директором Opal Transfer Гитой Петкевичей, а также знакомство с редакцией

– Как родилась идея создать газету? Были ли какие-то сложности в начале пути?

– В те годы, когда «Англии» еще не было, существовал информационный вакуум: люди с постсоветского пространства, переехавшие жить в Великобританию, не могли найти никакой информации о местных общинах, компаниях, образовательных учреждениях, где бы с ними говорили на родном языке. Они искали общения с соотечественниками, но в огромном Лондоне, да и других крупных городах страны их было не так просто отыскать! В 2005 году я уже занималась денежными переводами, и наши клиенты часто спрашивали: нет ли чего-то почитать на русском? Говорить им «нет» было нелегко, сердце кровью обливалось. Так что газета создавалась по просьбам потенциальных читателей. И с самого начала было решено ее сделать бесплатной и доступной всем, чтобы она могла лежать на кухонном столе в любом доме, где говорят по-русски и обсуждают последние новости Британии.

Логистически было непросто доставлять такой огромный тираж – 30 тыс. экземпляров: представляете, сколько он весил? В один ящик у метро помещалось только 300 газет, а их расхватывали буквально за несколько часов. Были годы, когда у нас имелось более 400 точек в разных частях страны (из них 200 – в Лондоне), и везде газета разлеталась как горячие пирожки.

– Чем вы гордитесь в этом проекте?

– В первую очередь – его нужностью. Мы поддерживаем культуру людей из разных стран Восточной Европы, не только из России. Вы можете жить в Англии, но не терять свои корни: ходить на культурные мероприятия, подарить детям возможность учить русский язык в школах или у репетиторов, с помощью объявлений или на нашей странице в «Фейсбуке» найти друзей, с которыми жизнь за границей будет давать совсем другие ощущения!

Также «Англия» помогает разобраться в особенностях жизни в королевстве, и многие наши читатели говорят, что благодаря газете им было легче адаптироваться в чужой стране.

Я лично с ее помощью поддерживаю и совершенствую свой русский язык (мой родной язык – латышский). Предмет особой гордости: это же делают и многие наши читатели-британцы, которые интересуются современным русским языком и культурой. Раз в неделю – отличная практика!

– Чем удивит газета «Англия» своих читателей в будущем?

– За последние пять лет благодаря технологиям многое изменилось. Наши читатели все больше предпочитают онлайн-вариант издания и хотят видеть удобную версию газеты на экране своих телефонов, а не в почтовом ящике. Мы понимаем это и стараемся активно развивать диджитал-направление. Надеемся, что скоро сможем запустить новый веб-сайт angliya.com – более удобный, современный, быстрый и богатый разнообразными форматами, который будет учитывать интересы каждого читателя в отдельности и объединит наш новостной портал и сайт объявлений. Сайт, на котором можно будет не только читать тексты, но и смотреть видео и слушать подкасты, проходить тесты, общаться с сообществом – где «Англия» будет не ограничена количеством газетных полос.

Елена Лесли, главный редактор (в отпуске по уходу за ребенком):

«Прожить 15 лет иммиграционному печатному изданию – уже непросто, а все это время расти и развиваться – еще сложнее. Но каждый год газета «Англия» тянется к новым вершинам, несмотря ни на что. Мы трансформируемся, меняемся, слушаем своих читателей, стараемся быть разнообразнее, лучше, интереснее. И конечно, все это благодаря самым разным талантливым людям: дизайнерам, журналистам, редакторам, рекламным агентам, фотографам, – а также организациям, которые поддерживают нас, и рекламодателям, которые нам доверяют. Огромное спасибо всем, кто был, есть и остается с нами! С днем рождения, любимая, дорогая «Англия»!»

Ксения Дьякова-Тиноку, главный редактор (и. о.):

«У газеты удивительная концепция. «Англия» – она для всех: и для тех, кого одолела ностальгия, и для тех, кто хочет поскорее встать на ноги в новой стране, и для тех, кто просто хочет расслабиться и читать новости и статьи на родном языке, легко считывая смыслы и культурные коды. Работа в газете с раскрученным именем и десятками тысяч читателей требует высокого уровня профессионализма: ведь на нас рассчитывают, на наши рекомендации и информацию ориентируются, даже от выбора иллюстраций во многом зависит настроение людей. Поэтому я особенно горжусь нашей командой трудоголиков-«англоманов». Мы очень внимательно слушаем вас, дорогие читатели, и стремимся каждую неделю делать газету интереснее, полезнее и краше – в том числе в цифровом формате. Оставайтесь с нами – мы еще вас удивим».

Ольга Довыденкова, дизайнер и верстальщик:

«В институте наш декан сказал, что в XXI веке изобрели два страшных оружия: атомную энергию и интернет. Соглашусь с ним, что последний – потрясающая сила, которая стирает границы, знакомит тебя с интересными людьми. Верстая газету «Англия», я, хоть и нахожусь за 1 400 км от Лондона, максимально погружаюсь в английскую жизнь, от важных новостей до путешествий по стране.

Когда редактор дает творческое задание, сначала возникает страх, что все пропало, ты не справишься, но спустя время визуальный пазл складывается, и ты довольна результатом. Дизайн – это определенный дзен, путь от идеи до воплощения, где можно познать радость, разочарование и прожить целую жизнь – допустим, в далекой Англии».

Елена Курмышова, корректор:

«Корректура в еженедельной газете похожа на бег с препятствиями. Тексты достаточно короткие, поэтому их много, а вникнуть надо в каждый. Обилие фактов – и что не проверено, то переврано. Многоколоночная верстка требует повышенного внимания. Время ограничено.

Этот вызов – самое интересное в моей работе. Наверное, я люблю справляться с трудностями.

Вторая интересная вещь – взаимодействие в команде. Пожалуй, «Англия» – самое комфортное из мест, в которых я когда-либо трудилась, а я в профессии с 2005 года. Секрет успеха – профессионализм редакционной команды и готовность договариваться».

Регина Кашапова, журналист ленты новостей:

«Вот уже почти полтора года я пишу новости и статьи для газеты, а в свободное время веду телеграм-канал про британскую политику. Благодаря ему меня нашла корреспондент «Англии» и рассказала о вакансии.

Самое ценное в работе новостника – это комментарии читателей, они делятся впечатлениями и благодарят нас за оперативность. Иногда набегают и тролли, их трудно игнорировать, но иногда можно посмеяться над неумелыми попытками сбить тебя с толку. А еще мне нравится коллектив: небольшой, но очень дружный! Если кому-то нужна помощь, он всегда ее получит».

Юлия Чернявская, менеджер отдела рекламы:

«Мне нравится работать небольшой командой, в атмосфере творческой интимности, с постоянной готовностью к обсуждениям и обмену идеями. На мой взгляд, творческая составляющая в деятельности менеджера преобладает. Рутины в нашей работе нет, ведь мы работаем с людьми. Очень приятно, что благодаря моей работе рекламодатели находят своих клиентов и успешно развивают свой бизнес, а клиенты, в свою очередь, могут пользоваться услугами и приобретать продукты, которые искали. 15 лет газета объединяет людей – есть повод для гордости!»

Валерия, стажер отдела рекламы:

«Работа в газете «Англия» – уникальная возможность общаться с русскоязычным сообществом Британии. Я очень люблю получать обратную связь от читателей и клиентов, так как это дает возможность проанализировать эффективность нашего сервиса и сделать все, чтобы улучшить его.

Мне нравится генерировать креативные идеи, воплощать их в жизнь, искать новые способы коммуникации и вовлечения аудитории, а также создавать уникальные маркетинговые решения для «Англии» в диджитал-пространстве. Любое издание в 2020 году – это мертвое издание, если оно не общается с читателями в цифровом варианте.

Вместе с командой талантливых журналистов и редакторов мы следим за трендами и создаем уникальный контент, который мотивирует читателей вернуться к нам в газету и читать ее снова и снова. На мой взгляд, самое главное – чувствовать свою аудиторию и знать, какой контент ей нужен именно сейчас».

Елена Чернявская, журналист, постоянный автор рубрики «Британская история ужасов»:

«Я живущий в Лондоне журналист-фрилансер, и то, что по основной профессии я врач-офтальмолог, совершенно этому не мешает. Началось все просто: переехала сюда жить, влюбилась в город, со временем начала работать туристическим гидом, попутно радуясь нескольким хобби, из которых самые любимые – это чтение, путешествия и еда.

Сейчас я могу показать почти какой угодно Лондон в диапазоне от рок-н-ролльного до шекспировского, и это неожиданно принесло мне еще одну профессию – помимо материалов общего порядка, я пишу для «Англии» статьи о литературе, культуре и исторической архитектуре. Кроме того, недавно я получила в свои хищные руки колонку, которая называется «Читать!» (и планов по ней уже на несколько месяцев вперед). Радует и долгосрочный проект «Британская история ужасов» – цикл статей о том, чего боялись предки нынешних британцев на протяжении последней тысячи лет. Если честно, мне нравится сотрудничать с этой газетой во многом потому, что по ее заданиям интересно работать».

Вероника Гориа-Саво, журналист:

«Мое сотрудничество с газетой началось в марте 2017 года. За эти годы я подготовила большое количество материалов о жизни и событиях в стране, о детях и путешествиях. Больше всего я горжусь спецпроектом «Города», над которым работала продолжительное время. В рамках проекта я рассказывала о городах Великобритании и о том, как в них живется русскоговорящим иммигрантам.

«Англия» дала мне возможность раскрыть себя. Готовя статьи, я то и дело окунаюсь в новые темы и примеряю новые образы. Я безумно благодарна «Англии» за доверие и дружбу».

Вера Щербина, журналист:

«Я стала внештатным автором «Англии» в марте 2017 года – и следующие три с половиной года успела взять интервью у Андрея Звягинцева, Надежды Толоконниковой, Михаила Зыгаря, а также у директора фестиваля «Фриндж», сотрудников NHS и даже у кота Уилфреда! Редкой крепости кофе бодрит так, как внезапный звонок от редактора с заданием взять интервью в течение ближайшего часа, ведь нужно подготовиться, обдумать правильные вопросы и зарядить батарейки в диктофоне (да что там, мой диктофон всегда в постоянной готовности). Год назад я переехала из Лондона в Эдинбург (после чего заслужила прозвище «шотландского корреспондента») и благодарна «Англии» за возможность поделиться шуточным сравнением двух столиц. А еще я люблю развлекать читателей страшными и смешными казусами британской истории – надеюсь, вам понравилась серия статей о Кладбище одиноких женщин.

Оксана Кеш, журналист, постоянный автор рубрики «Англомания»:

«Мое увлечение Англией привело меня в «Англию». Мне всегда нравились истории про королей и королев, про английские традиции и особенности. Почему бы не поделиться ими с другими? Сколько весит королевская корона, что такое английский сад и почему здесь левостороннее движение – так из моего любопытства рождаются статьи. «Англия» помогает мне быть в тонусе. В моем творческом тонусе. Думать, искать, открывать новое, удивляться и удивлять вас. Каждый раз я проживаю новую историю, и каждый раз Англия открывается для меня с новой стороны и становится ближе. Надеюсь, для вас тоже».

Сергей Сычев, постоянный автор рубрики «Кино»:

«Иногда мне кажется, что у меня несколько параллельных жизней. В одной из них, например, я живу в Москве, езжу в офис «Известий», что у Данилова монастыря, иногда выбираюсь на пресс-показы и фестивали, печатаюсь в разных изданиях, даже что-то снимаю время от времени. Но есть и другая, где я почему-то оказываюсь в Лондоне и в перерывах между виртуальными прогулками по нему пишу тексты для «Англии». Так уж получилось, что не первый год длится эта странная связь с читающей по-русски британской публикой. Пожалуй, из всех моих жизней эта самая загадочная; не просто так, вероятно, среди моих детских воспоминаний одно из самых ярких – кинетоскоп Томаса Эдисона в Science Museum. Я тогда прямо завис у него, а кино и Англия с тех пор так и остались внутри меня чем-то слитным и необходимым».

Анастасия Яковлева, постоянный автор рубрики «Аналитика»:

«Обожаю читать «Англию» под утренний кофе, проснувшись раньше других домочадцев. Я очень рада, что у меня есть возможность сотрудничать с этой газетой и быть причастной к ее успеху. Мне нравится писать аналитические статьи на актуальные и злободневные темы, такие как коронавирус, бизнес, экономика и политика, разбирать подробности и, словно пазл, собирать по кусочкам факты и цифры для того, чтобы представить читателям наиболее полную и объективную картину происходящего. Поздравляю нашу любимую газету с 15-летием и желаю в этом году утроить число подписчиков онлайн и офлайн».