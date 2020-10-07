﻿﻿﻿﻿﻿

«Англии» – 15 лет

«Англии» – 15 лет

Интервью с основательницей издания – управляющим директором Opal Transfer Гитой Петкевичей, а также знакомство с редакцией

– Как родилась идея создать газету? Были ли какие-то сложности в начале пути?

– В те годы, когда «Англии» еще не было, существовал информационный вакуум: люди с постсоветского пространства, переехавшие жить в Великобританию, не могли найти никакой информации о местных общинах, компаниях, образовательных учреждениях, где бы с ними говорили на родном языке. Они искали общения с соотечественниками, но в огромном Лондоне, да и других крупных городах страны их было не так просто отыскать! В 2005 году я уже занималась денежными переводами, и наши клиенты часто спрашивали: нет ли чего-то почитать на русском? Говорить им «нет» было нелегко, сердце кровью обливалось. Так что газета создавалась по просьбам потенциальных читателей. И с самого начала было решено ее сделать бесплатной и доступной всем, чтобы она могла лежать на кухонном столе в любом доме, где говорят по-русски и обсуждают последние новости Британии.

Логистически было непросто доставлять такой огромный тираж – 30 тыс. экземпляров: представляете, сколько он весил? В один ящик у метро помещалось только 300 газет, а их расхватывали буквально за несколько часов. Были годы, когда у нас имелось более 400 точек в разных частях страны (из них 200 – в Лондоне), и везде газета разлеталась как горячие пирожки.

– Чем вы гордитесь в этом проекте?

– В первую очередь – его нужностью. Мы поддерживаем культуру людей из разных стран Восточной Европы, не только из России. Вы можете жить в Англии, но не терять свои корни: ходить на культурные мероприятия, подарить детям возможность учить русский язык в школах или у репетиторов, с помощью объявлений или на нашей странице в «Фейсбуке» найти друзей, с которыми жизнь за границей будет давать совсем другие ощущения!

Также «Англия» помогает разобраться в особенностях жизни в королевстве, и многие наши читатели говорят, что благодаря газете им было легче адаптироваться в чужой стране.
Я лично с ее помощью поддерживаю и совершенствую свой русский язык (мой родной язык – латышский). Предмет особой гордости: это же делают и многие наши читатели-британцы, которые интересуются современным русским языком и культурой. Раз в неделю – отличная практика!

– Чем удивит газета «Англия» своих читателей в будущем?

– За последние пять лет благодаря технологиям многое изменилось. Наши читатели все больше предпочитают онлайн-вариант издания и хотят видеть удобную версию газеты на экране своих телефонов, а не в почтовом ящике. Мы понимаем это и стараемся активно развивать диджитал-направление. Надеемся, что скоро сможем запустить новый веб-сайт angliya.com – более удобный, современный, быстрый и богатый разнообразными форматами, который будет учитывать интересы каждого читателя в отдельности и объединит наш новостной портал и сайт объявлений. Сайт, на котором можно будет не только читать тексты, но и смотреть видео и слушать подкасты, проходить тесты, общаться с сообществом – где «Англия» будет не ограничена количеством газетных полос.

Елена Лесли, главный редактор (в отпуске по уходу за ребенком):

«Прожить 15 лет иммиграционному печатному изданию – уже непросто, а все это время расти и развиваться – еще сложнее. Но каждый год газета «Англия» тянется к новым вершинам, несмотря ни на что. Мы трансформируемся, меняемся, слушаем своих читателей, стараемся быть разнообразнее, лучше, интереснее. И конечно, все это благодаря самым разным талантливым людям: дизайнерам, журналистам, редакторам, рекламным агентам, фотографам, – а также организациям, которые поддерживают нас, и рекламодателям, которые нам доверяют. Огромное спасибо всем, кто был, есть и остается с нами! С днем рождения, любимая, дорогая «Англия»!»

Ксения Дьякова-Тиноку, главный редактор (и. о.):

«У газеты удивительная концепция. «Англия» – она для всех: и для тех, кого одолела ностальгия, и для тех, кто хочет поскорее встать на ноги в новой стране, и для тех, кто просто хочет расслабиться и читать новости и статьи на родном языке, легко считывая смыслы и культурные коды. Работа в газете с раскрученным именем и десятками тысяч читателей требует высокого уровня профессионализма: ведь на нас рассчитывают, на наши рекомендации и информацию ориентируются, даже от выбора иллюстраций во многом зависит настроение людей. Поэтому я особенно горжусь нашей командой трудоголиков-«англоманов». Мы очень внимательно слушаем вас, дорогие читатели, и стремимся каждую неделю делать газету интереснее, полезнее и краше – в том числе в цифровом формате. Оставайтесь с нами – мы еще вас удивим».

Ольга Довыденкова, дизайнер и верстальщик:

«В институте наш декан сказал, что в XXI веке изобрели два страшных оружия: атомную энергию и интернет. Соглашусь с ним, что последний – потрясающая сила, которая стирает границы, знакомит тебя с интересными людьми. Верстая газету «Англия», я, хоть и нахожусь за 1 400 км от Лондона, максимально погружаюсь в английскую жизнь, от важных новостей до путешествий по стране.

Когда редактор дает творческое задание, сначала возникает страх, что все пропало, ты не справишься, но спустя время визуальный пазл складывается, и ты довольна результатом. Дизайн – это определенный дзен, путь от идеи до воплощения, где можно познать радость, разочарование и прожить целую жизнь – допустим, в далекой Англии».

Елена Курмышова, корректор:

«Корректура в еженедельной газете похожа на бег с препятствиями. Тексты достаточно короткие, поэтому их много, а вникнуть надо в каждый. Обилие фактов – и что не проверено, то переврано. Многоколоночная верстка требует повышенного внимания. Время ограничено.

Этот вызов – самое интересное в моей работе. Наверное, я люблю справляться с трудностями.

Вторая интересная вещь – взаимодействие в команде. Пожалуй, «Англия» – самое комфортное из мест, в которых я когда-либо трудилась, а я в профессии с 2005 года. Секрет успеха – профессионализм редакционной команды и готовность договариваться».

Регина Кашапова, журналист ленты новостей:

«Вот уже почти полтора года я пишу новости и статьи для газеты, а в свободное время веду телеграм-канал про британскую политику. Благодаря ему меня нашла корреспондент «Англии» и рассказала о вакансии.

Самое ценное в работе новостника – это комментарии читателей, они делятся впечатлениями и благодарят нас за оперативность. Иногда набегают и тролли, их трудно игнорировать, но иногда можно посмеяться над неумелыми попытками сбить тебя с толку. А еще мне нравится коллектив: небольшой, но очень дружный! Если кому-то нужна помощь, он всегда ее получит».

Юлия Чернявская, менеджер отдела рекламы:

«Мне нравится работать небольшой командой, в атмосфере творческой интимности, с постоянной готовностью к обсуждениям и обмену идеями. На мой взгляд, творческая составляющая в деятельности менеджера преобладает. Рутины в нашей работе нет, ведь мы работаем с людьми. Очень приятно, что благодаря моей работе рекламодатели находят своих клиентов и успешно развивают свой бизнес, а клиенты, в свою очередь, могут пользоваться услугами и приобретать продукты, которые искали. 15 лет газета объединяет людей – есть повод для гордости!»

Валерия, стажер отдела рекламы:

«Работа в газете «Англия» – уникальная возможность общаться с русскоязычным сообществом Британии. Я очень люблю получать обратную связь от читателей и клиентов, так как это дает возможность проанализировать эффективность нашего сервиса и сделать все, чтобы улучшить его.

Мне нравится генерировать креативные идеи, воплощать их в жизнь, искать новые способы коммуникации и вовлечения аудитории, а также создавать уникальные маркетинговые решения для «Англии» в диджитал-пространстве. Любое издание в 2020 году – это мертвое издание, если оно не общается с читателями в цифровом варианте.

Вместе с командой талантливых журналистов и редакторов мы следим за трендами и создаем уникальный контент, который мотивирует читателей вернуться к нам в газету и читать ее снова и снова. На мой взгляд, самое главное – чувствовать свою аудиторию и знать, какой контент ей нужен именно сейчас».

Елена Чернявская, журналист, постоянный автор рубрики «Британская история ужасов»:

«Я живущий в Лондоне журналист-фрилансер, и то, что по основной профессии я врач-офтальмолог, совершенно этому не мешает. Началось все просто: переехала сюда жить, влюбилась в город, со временем начала работать туристическим гидом, попутно радуясь нескольким хобби, из которых самые любимые – это чтение, путешествия и еда.

Сейчас я могу показать почти какой угодно Лондон в диапазоне от рок-н-ролльного до шекспировского, и это неожиданно принесло мне еще одну профессию – помимо материалов общего порядка, я пишу для «Англии» статьи о литературе, культуре и исторической архитектуре. Кроме того, недавно я получила в свои хищные руки колонку, которая называется «Читать!» (и планов по ней уже на несколько месяцев вперед). Радует и долгосрочный проект «Британская история ужасов» – цикл статей о том, чего боялись предки нынешних британцев на протяжении последней тысячи лет. Если честно, мне нравится сотрудничать с этой газетой во многом потому, что по ее заданиям интересно работать».

 

Вероника Гориа-Саво, журналист:

«Мое сотрудничество с газетой началось в марте 2017 года. За эти годы я подготовила большое количество материалов о жизни и событиях в стране, о детях и путешествиях. Больше всего я горжусь спецпроектом «Города», над которым работала продолжительное время. В рамках проекта я рассказывала о городах Великобритании и о том, как в них живется русскоговорящим иммигрантам.

«Англия» дала мне возможность раскрыть себя. Готовя статьи, я то и дело окунаюсь в новые темы и примеряю новые образы. Я безумно благодарна «Англии» за доверие и дружбу».

Вера Щербина, журналист:

«Я стала внештатным автором «Англии» в марте 2017 года – и следующие три с половиной года успела взять интервью у Андрея Звягинцева, Надежды Толоконниковой, Михаила Зыгаря, а также у директора фестиваля «Фриндж», сотрудников NHS и даже у кота Уилфреда! Редкой крепости кофе бодрит так, как внезапный звонок от редактора с заданием взять интервью в течение ближайшего часа, ведь нужно подготовиться, обдумать правильные вопросы и зарядить батарейки в диктофоне (да что там, мой диктофон всегда в постоянной готовности). Год назад я переехала из Лондона в Эдинбург (после чего заслужила прозвище «шотландского корреспондента») и благодарна «Англии» за возможность поделиться шуточным сравнением двух столиц. А еще я люблю развлекать читателей страшными и смешными казусами британской истории – надеюсь, вам понравилась серия статей о Кладбище одиноких женщин.

Оксана Кеш, журналист, постоянный автор рубрики «Англомания»:

«Мое увлечение Англией привело меня в «Англию». Мне всегда нравились истории про королей и королев, про английские традиции и особенности. Почему бы не поделиться ими с другими? Сколько весит королевская корона, что такое английский сад и почему здесь левостороннее движение – так из моего любопытства рождаются статьи. «Англия» помогает мне быть в тонусе. В моем творческом тонусе. Думать, искать, открывать новое, удивляться и удивлять вас. Каждый раз я проживаю новую историю, и каждый раз Англия открывается для меня с новой стороны и становится ближе. Надеюсь, для вас тоже».

Сергей Сычев, постоянный автор рубрики «Кино»:

«Иногда мне кажется, что у меня несколько параллельных жизней. В одной из них, например, я живу в Москве, езжу в офис «Известий», что у Данилова монастыря, иногда выбираюсь на пресс-показы и фестивали, печатаюсь в разных изданиях, даже что-то снимаю время от времени. Но есть и другая, где я почему-то оказываюсь в Лондоне и в перерывах между виртуальными прогулками по нему пишу тексты для «Англии». Так уж получилось, что не первый год длится эта странная связь с читающей по-русски британской публикой. Пожалуй, из всех моих жизней эта самая загадочная; не просто так, вероятно, среди моих детских воспоминаний одно из самых ярких – кинетоскоп Томаса Эдисона в Science Museum. Я тогда прямо завис у него, а кино и Англия с тех пор так и остались внутри меня чем-то слитным и необходимым».

Анастасия Яковлева, постоянный автор рубрики «Аналитика»:

«Обожаю читать «Англию» под утренний кофе, проснувшись раньше других домочадцев. Я очень рада, что у меня есть возможность сотрудничать с этой газетой и быть причастной к ее успеху. Мне нравится писать аналитические статьи на актуальные и злободневные темы, такие как коронавирус, бизнес, экономика и политика, разбирать подробности и, словно пазл, собирать по кусочкам факты и цифры для того, чтобы представить читателям наиболее полную и объективную картину происходящего. Поздравляю нашу любимую газету с 15-летием и желаю в этом году утроить число подписчиков онлайн и офлайн».

profile-sample2
Сбросить корону: чего ожидать от вакцины против коронавируса?
07-10-2020
profile-sample2
Лучшие материалы «Англии» за 15 лет
07-10-2020
profile-sample2
«Англии» – 15 лет
07-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comment

  • Сонча
    07.10.2020, 20:18

    Хорошая красивая цифра. Если кризис усилиться, то с таким достижением и остановиться нежалко уже. Рубеж взять ) вы молодцы все!

    REPLY
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.