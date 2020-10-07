Устранение патологических зависимостей без гипноза и кодирования

Метод биоинформационной терапии

Многие средства массовой информации размещают объявления примерно такого содержания: блокада алкогольной зависимости, кодирование, торпедо, гипноз и т. п. Да только эффект от этих способов воздействия, к сожалению, далеко не всегда оправдывает ожидания. Алкоголик вновь ищет смысл жизни на дне бутылки, наркозависимый берет в руки шприц, а игрок возвращается к своим автоматам.

В результате многолетних научных исследований было установлено, что патологическая зависимость от алкоголя, наркотиков формируется в подкорковых структурах мозга, в подсознании, где образуются очаги патологических зон (центр удовольствия, центр тяги). На основе этих исследований был разработан способ лечения алкогольной и наркотической зависимости с помощью приборов – методика биоинформационной терапии.

В основе методики лежит воздействие на мозг электромагнитных волн определенной резонансной частоты (для каждого вида зависимости она своя), которое подавляет патологические импульсы со стороны ретикулярной формации, так что происходит восстановление процессов саморегуляции на биоэнергетическом, волновом уровне.

Под влиянием биоинформационной терапии у пациентов быстро купируется весь сложный симптомокомплекс патологической зависимости. От сеанса к сеансу снижается тяга, излечиваются аффективные расстройства, исчезают чувство тревоги и депрессия, нормализуется настроение и, как результат, ликвидируются преследующие пациента воспоминания о спиртном, наркотиках или других патологических влечениях, повышается работоспособность, налаживается сон.

Уникальность метода не только в стирании патологического образа частот (подавлении тяги), но и в том, что в сочетании с психотерапией создается новый очаг возбуждения на уровне глубокой памяти – на отвращение к наркосодержащим веществам (алкоголю, наркотикам, никотину), их неприятие.

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