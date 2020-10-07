Как правильно выбрать итальянское вино?

Вино, пожалуй, самый популярный алкогольный напиток в мире. Оно ассоциируется у нас с приятными моментами: великолепными ужинами, удивительными торжественными событиями и романтическими вечерами.

Итальянские вина – одни из топовых: знаменитое белое пино гриджио, красное кьянти и, конечно же, бог вечеринок просекко! Как выбрать бутылку отменного итальянского вина (не только по внешним признакам – хорошо бы не прогадать со вкусом!), чтобы насладиться им самому или подарить кому-то? Непрофессионалу нелегко разобраться во всем разнообразии вин: официально зарегистрировано порядка трехсот итальянских сортов винограда, что само по себе немало, а еще более пятисот сортов не зарегистрировано.

DolceVita (dvclub.co.uk) – онлайн-клуб, предлагающий эксклюзивный выбор вин из небольших органических семейных виноделен Италии. Большинство вин поставляется исключительно для DV Club – их можно найти только в интернет-магазине или в некоторых ресторанах премиум-класса в Лондоне.

Винный клуб DV был запущен в мае 2020 года итальянским импортером вин DolceVita Wines. Эта компания исторически являлась поставщиком вин для ряда уважаемых итальянских ресторанов в Лондоне, включая ресторан Novikov, и винного магазина Hedonism. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, многие заведения закрыты. Однако вы можете попробовать эксклюзивные вина не выходя из дома, если закажете их через клуб. Доставка по всей Великобритании!

Вина на любой вкус и кошелек

Компания предлагает широкий выбор – более двухсот итальянских вин, которые изготовлены на сорока небольших семейных винодельнях из двадцати винодельческих регионов Италии. У DolceVita есть типы и сорта вин на любой вкус. Здесь вы найдете и всеми любимую классику, и изысканные редкие вина. Большинство вин органические – есть и веганские, и кошерные, есть вина без сульфитов и с низким содержанием гистамина. Стоимость – от £7 за бутылку! Вина премиум-класса, такие как брунелло или бароло, обойдутся в £25–30 – это даже ниже, чем в некоторых супермаркетах.

И самое приятное – высокое качество всего ассортимента: вина проходят тщательный отбор у закупщиков компании, квалифицированных сомелье и профессионалов винного бизнеса, работающих с лучшими ресторанами Лондона.

Если вы уже знаете «свое» вино, заказать его проще простого, вбив наименование в поисковик на сайте. Но почему бы не попробовать что-то новое? Вы можете отфильтровать поиск по цене, сорту винограда, винодельческому региону Италии или производителю вина. Дополнительная функция – фильтр соответствия вина пище, благодаря которому вы сможете подобрать идеальное вино к трапезе.

Также можно воспользоваться инструментом «Найти мое вино»: ответив на четыре простых вопроса, вы получите ассортимент вин, рекомендованных для вас.

Стать членом винного клуба

Клуб DV существует, чтобы создать уникальные и полные знания и впечатления об итальянских винах, это ваш онлайн-сомелье – фаворит для любителей отличного вина.

Винный клуб предлагает три уровня членства по подписке. Вы выбираете, как часто хотите получать вино и на какую среднюю цену заказа рассчитываете. Сомелье клуба DV организуют доставку на дом. Выбор основан на сезонных рекомендациях и может быть адаптирован к вашим предпочтениям (все белые, все красные и т. д.). Вы экономите на стоимости каждой бутылки и доставки, получая качественные вина, подобранные специально для вас профессионалами.

Каждый месяц вам будут поступать специальные предложения от DV Club (вина месяца, скидки до 50%), а также информация о винных новостях и тенденциях.

Для того чтобы заказать вина на сайте, членом клуба становиться не обязательно.

Только в октябре DV Club предлагает читателям «Англии» скидку 20% на весь ассортимент. Так что если вы увлекаетесь итальянскими винами, не упустите возможность порадовать себя или своих друзей отличным подарком!

Используйте код WINE20 для получения скидки 20% при оформлении заказа на dvclub.co.uk.

dvclub.co.uk

info@dvclub.co.uk

020 3287 0656

Татьяна Никитина, сомелье DolceVita Wine Club