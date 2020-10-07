Борис Джонсон пообещал снизить размер ипотечного депозита до 5%

Премьер-министр хочет облегчить процесс покупки первого жилья

Ежегодная конференция Консервативной партии прошла в этом году виртуально из-за эпидемии коронавируса, пишет Metro. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести страну в мировые лидеры в области ветряной энергии и облегчить британцам процесс покупки первого жилья.

По словам Джонсона, правительство разрабатывает новую схему ипотечного кредитования с фиксированной процентной ставкой и минимальным депозитом всего в 5%. С ее помощью более 2 млн граждан смогут обзавестись первой недвижимостью. В подробности премьер-министр вдаваться не стал, но напомнил, что консерваторы обещали заняться жилищным вопросом во время предвыборной кампании 2019 года.

Эксперты полагают, что новая схема обойдется государству в десятки миллиардов фунтов. Средняя цена на первичную покупку дома составляет сейчас £185300, рассказывает редактор отдела экономики BBC Файзал Ислам. «Соотношение суммы долга банку к стоимости недвижимости (Loan To Value) сейчас составляет не более 75%, поэтому правительство потратит миллиарды на страховку в случае неуплаты кредита», – добавил Ислам.