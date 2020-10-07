Лучшие материалы «Англии» за 15 лет

В этом году «Англия» отмечает свое 15-летие! За это время мы опубликовали бессчетное количество материалов: от небольших новостных заметок до подробных статей о жизни в Великобритании, ее истории и традициях.

Представляем вашему вниманию пятнадцать популярных материалов газеты, из которых вы наверняка узнаете что-то новое.

Средневековое правосудие не отличалось милосердием. Но даже в его рамках были феномены, поразительные в своей жестокости. В очередной нашей истории мы расскажем о еще одном виде ужасов — а именно о казни особого вида — и узнаем, как может обернуться судьба тех, кто обрекает на жестокую смерть собственных сограждан.

Выпускник Кембриджа Майло Эдвардс поехал в Россию преподавать английский и неожиданно для себя стал звездой телевизионного шоу «Открытый микрофон» и главным иностранцем среди российских стендап-комиков. А потом все же вернулся в Великобританию — в родной стране шутить проще.

Иностранцы уже привыкли удивляться, что выходцы с постсоветских территорий все время привозят с собой пачки загадочных запрещенных или экзотических лекарств. Что поделать: фармакология в Советском Союзе шла своим путем. Мы составили список лекарств из багажа иммигрантов с постсоветского пространства и попробовали разобраться, можно ли добыть хотя бы часть в местных аптеках?

Сегодня кулинарные историки находят в старых английских рукописях много странных, забавных и необычных блюд. Давайте посмотрим на некоторые из них. Возможно, что-то из этого вы даже захотите приготовить в ближайший уикенд.

В английских деревнях царит своя атмосфера: они словно сошли со страниц книг о волшебниках, прекрасных принцах и приключениях.

Известные политики, актеры и писатели, которые играли в жесткие игры

34-летний Сергей Завьялов – родом из литовского Висагинаса. Он прожил на улицах Лондона три года, пока его оттуда не забрала англичанка по имени Кристина.

Она наделала шуму в английском королевстве – громко появилась и не менее громко ушла. Одни сочувствуют Меган Маркл (затравили бедную девочку!), другие недолюбливают (нечего наших принцев уводить!).

Манчестер и Ливерпуль – два крупнейших города Северо-За­падной Англии испокон веков соперничали между собой. Оба города, разделенные лишь 60 километрами, оказали огром­ное влияние на мировую исто­рию.

Мы решили вспомнить еще несколько историй знаменитых женщин, которые по разным причинам предпочли мужской образ жизни. Хотя нам ничего не известно об их любовных похождениях, их истории тем не менее заслуживают внимания.

Несмотря на то, что средняя зарплата профессионального танцовщика в Великобритании – всего £23,5 тыс. в год, а государственное финансирование и поддержка, оказываемая театрам, существенно сократились, интерес к миру балета не исчезает, и профессиональное балетное образование – по-прежнему мечта многих. Ежегодно тысячи детей по всей Великобритании проходят просмотры в балетные школы.

О послеродовой депрессии в наши дни слышал каждый. Однако просить о помощи по-прежнему трудно, ведь даже мысль о походе к психологу или, хуже того, к психиатру в такое счастливое время, когда в семье только появилось маленькое чудо, вызывает невозможное чувство стыда.

«Господи, ну кто так ездит? Неужели нельзя, как все?» – вопрошает всякий, кто в первый раз попадает в Великобританию.

Пожалуй, трудно встретить англичанина, который не интересовался бы садом. Погода и сад — две вещи, которые в Англии готовы обсуждать бесконечно.

Отличная процедура для тех, кто трусит идти под скальпель, – проверено на себе

Признайтесь, кто бы не хотел примерить на себя королевскую корону? Даже просто сфотографироваться. Ощутить, так сказать, на себе всю тяжесть королевской ноши. Все, кто бывал в Тауэре, наверняка видели коллекцию королевских корон. Все они невероятно красивы, ослепительно красивы. Но зачем королеве столько? Давайте разбираться.

Карантинная пьеса, кажется, отыграна — самое время вспомнить британские театральные традиции

Многим иммигрантам без опыта работы в Британии советуют пойти в волонтеры, потрудиться бесплатно ради будущих знакомств и навыков. Волонтерство здесь высоко ценится, и работодатель приравнивает этот опыт к полноценной работе. Несколько историй о том, как волонтерство помогает в жизни.

Забавно, что такое незамысловатое на первый взгляд блюдо, как хаггис, стало символом целой страны — интересной и древней. Но первое впечатление тут ошибочно: хаггис не так уж прост, а на фоне некоторых этнических традиционных фермерских блюд он и вовсе образец изобилия и кулинарных изысков. Давайте посмотрим на хаггис повнимательнее и попытаемся понять, чем же он так примечателен.

В продолжение серии статей о системе здравоохранения Великобритании «Англия» начинает разбираться в запутанной ситуации с лечением зубов. Сегодня мы предлагаем краткий исторический экскурс и описание того, как же лечить зубы через систему NHS.

Их всегда не хватает. У одних они не пахнут, а у других их куры не клюют. Кто-то говорит, что они зло, но как ни крути, без них никак. Сегодня поговорим о деньгах – об английских деньгах. Что интересного происходило в жизни английского фунта и почему англичане называют его «паунд»? Как всегда, давайте разбираться.

Пять женщин, пять матерей, пять совершенно разных судеб – одна страна

Костя Новоселов – профессор физики в Манчестерском университете, занимающийся физикой твердого тела. В 2010 году ученый получил Нобелевскую премию за открытие графена. Самый молодой Нобелевский лауреат по физике – о политике, науке, искусстве и предстоящей публичной беседе с Борисом Акуниным.

Каждый, кто приезжает в Великобританию в первый раз, после эйфории от встречи с Биг-Беном, фотосессии в красной телефонной будке и поездки на даблдекере испытывает разочарование и недоумение, когда пытается зарядить телефон или воспользоваться электроприборами – розетки-то другие!

Существует множество маршрутов путешествий по Англии. Национальные парки или дворцы, сады или церкви, кельтские постройки или тюдоровская архитектура — все они хороши по-своему. В этот раз мы остановимся на замках и посмотрим на них повнимательнее.

Эта небольшая страна долго была обделена вниманием туристов. Но Уэльс его, безусловно, заслуживает: он интересен и красотами природы, соединяющей горный и прибрежный ландшафты, и самобытной культурой, берущей начало от кельтских племен.

Килт не всегда был символом шотландца и таким, каким мы привыкли его видеть сегодня. Практически все, что туристы знают о килтах, далеко от истины. Мы расскажем настоящую историю килта: от «одежды бедняков и воров» и признака романтического бунтарства до королевских почестей и национального символа.

Рождественский ужин в Великобритании – это целый ритуал.

Подготовила Регина Кашапова