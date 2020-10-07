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Четыреста музыкантов выступили перед зданием парламента в знак протеста

Четыреста музыкантов выступили перед зданием парламента в знак протеста
Фото:instagram.com/sternbergclarke

Они хотели привлечь внимание к своему тяжелому финансовому положению

400 музыкантов-фрилансеров выступили перед зданием британского парламента, чтобы привлечь внимание к своему тяжелому финансовому положению во время пандемии, пишет BBC.

Оркестр под руководством дирижера Дэвида Хилла исполнил 90-секундный отрывок из оркестровой сюиты «Планеты» английского композитора Густава Холста. Это 20% от самого произведения – так выступавшие хотели показать, что правительство компенсирует им максимум 20% дохода в такое непростое время.

По данным профсоюза The Musicians Union, 70% британских музыкантов потеряли три четверти дохода. 72% из них составляют музыканты-фрилансеры, которые не могут рассчитывать на помощь государства.

Выступавших особенно огорчили слова министра финансов Риши Сунака, который призвал музыкантов «адаптироваться к новым условиям». «Я не могу притворяться, что каждый останется на той же работе после пандемии. Все должны адаптироваться. Театральные труппы переходят на новый формат проведения спектаклей, кто-то продолжает давать уроки музыки. Люди должны найти способ приспособиться к новой реальности», – заявил Сунак в интервью ITV News.

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