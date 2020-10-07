Ночь Гая Фокса пройдет без фейерверков

Праздник не состоится из-за эпидемии коронавируса

Ночь костров, или Ночь Гая Фокса, – это национальный праздник всех британцев с 17-го века. 5 ноября 1605 года знаменитый заговорщик Гай Фокс и группа английских аристократов-католиков безуспешно попытались взорвать здание парламента Великобритании, где проходила тронная речь протестантского короля Якова I.

Гая Фокса арестовали и казнили, хотя он и не был главным зачинщиком поджога. Обрадованные провалом Порохового заговора, лондонцы всю ночь жгли костры и праздновали спасение монарха.

Со временем в этот день стали устраивать грандиозные фейерверки, за самыми большими и красочными из которых можно было понаблюдать на территории Александра-палас и парка Виктория. 90 тыс. человек приходили посмотреть на салют каждый год.

Однако в этом году из-за коронавируса все мероприятия отменены, пишет Time Out. Об этом сообщила глава благотворительного фонда Alexandra Park and Palace Charitable Trust Луиза Стюарт. «Сказать, что мы расстроены – это ничего не сказать», – добавила она. Иные варианты проведения праздника оказались нежизнеспособными.

Другие площадки, включая парк Баттерси и парк Уимблдон, тоже отказались от запуска фейерверков.