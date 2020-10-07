﻿﻿﻿﻿﻿

Ночь Гая Фокса пройдет без фейерверков

Ночь Гая Фокса пройдет без фейерверков
Фото:flickr.com/wwarby

Праздник не состоится из-за эпидемии коронавируса

Ночь костров, или Ночь Гая Фокса, – это национальный праздник всех британцев с 17-го века. 5 ноября 1605 года знаменитый заговорщик Гай Фокс и группа английских аристократов-католиков безуспешно попытались взорвать здание парламента Великобритании, где проходила тронная речь протестантского короля Якова I.

Гая Фокса арестовали и казнили, хотя он и не был главным зачинщиком поджога. Обрадованные провалом Порохового заговора, лондонцы всю ночь жгли костры и праздновали спасение монарха.

Со временем в этот день стали устраивать грандиозные фейерверки, за самыми большими и красочными из которых можно было понаблюдать на территории Александра-палас и парка Виктория. 90 тыс. человек приходили посмотреть на салют каждый год.

Однако в этом году из-за коронавируса все мероприятия отменены, пишет Time Out. Об этом сообщила глава благотворительного фонда Alexandra Park and Palace Charitable Trust Луиза Стюарт. «Сказать, что мы расстроены – это ничего не сказать», – добавила она. Иные варианты проведения праздника оказались нежизнеспособными.

Другие площадки, включая парк Баттерси и парк Уимблдон, тоже отказались от запуска фейерверков.

profile-sample2
Сбросить корону: чего ожидать от вакцины против коронавируса?
07-10-2020
profile-sample2
Лучшие материалы «Англии» за 15 лет
07-10-2020
profile-sample2
«Англии» – 15 лет
07-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.