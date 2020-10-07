Спецпроект «Британская история ужасов»: капитан Кидд и сундук мертвеца

Рассказ о главном британском пирате и его чистой воды преступлениях

Пиратство – ремесло древнее: оно существует с тех пор, когда люди начали плавать по морю. Первые документальные упоминания о пиратах относятся к XIV веку до нашей эры. Но золотым веком пиратства считается промежуток с середины XVII по середину XVIII века, когда занятие, прежде считавшееся криминальным, додумались узаконить, отчего оно расцвело пышным цветом. Именно тогда по океанам плавали известные нам с детства из приключенческих книжек флибустьеры и буканьеры, рождались легенды о закопанных на таинственных островах сокровищах, пиратские столицы вроде знаменитой Тортуги оказались легализованными, а количество разбойников на море достигло максимальной величины. И одной из самых ярких и влиятельных фигур этого мира был, несомненно, капитан Кидд.

Родился будущий капитан в 1655 году в небогатой семье из Данди, в море ушел еще подростком и в учение попал сразу на пиратское судно. К тридцатилетнему возрасту Кидд осел в совсем молодом тогда Нью-Йорке и нанимался там то на один, то на другой корабль. Кончилось тем, что во время одного такого плавания он организовал мятеж, захватил судно и по решению команды был выбран капитаном. Так Уильям Кидд стал пиратским капитаном Киддом. Вскоре он начал служить британской короне.

Опасное плавание

Здесь начинается долгая и печальная история о приватирстве – пиратстве, которое юридически узаконили ради военных, экономических и политических выгод.

За XVI и XVII века появились новые быстроходные парусные корабли и новые богатые заокеанские колонии. Соответственно, количество пиратов в околоколониальных водах тоже увеличилось. Мореплавание, и без того рискованное, враз стало смертельно опасным занятием. Захватить могли абсолютно любой корабль, и это означало истребление всей команды и пассажиров. Часть пленников умирала медленно и мучительно – их вешали, топили, часто истязали, а часть продавали на невольничьих рынках где-нибудь на берегах Африки.

Тысячи людей каждый год исчезали в море бесследно. Те, кому предстояло путешествие за океан, перед отъездом навсегда прощались с родными и шли на полную исповедь – на всякий случай. Сейчас мы беззаботно ездим в морские круизы, а в ту пору большинство людей совершало такие путешествия только при крайней необходимости. Даже мирные торговые суда снаряжались пушками, а драться на саблях и стрелять обязан был уметь каждый моряк – без этого навыка на флот просто не брали, ведь без него не было шанса отбиться при нападении пиратов.

После многочисленных неудачных попыток справиться с пиратством путем карательных мер британское правительство родило идею поставить морских разбойников на службу короне, обратив их против ее врагов. Теперь любой пиратский капитан мог прийти к губернатору какой-нибудь британской колонии, получить у него специальный документ (он назывался «марка»), и все – с этого момента его деятельность из морского разбоя превращалась в законное занятие.

Таких законных пиратов и называли приватирами. Приватиры считались военными наемниками на службе у британской короны. Марка официально это подтверждала и давала право атаковать и грабить любые суда тех стран, с которыми Британия находилась в состоянии официально объявленной войны.

Ограничений было ровно два: ни при каких обстоятельствах не трогать британские колонии и суда под британским флагом (ни военные, ни торговые) и не нападать на суда тех стран, с которыми Британия не воюет. На протяжении золотого века пиратства Британия воевала сначала с Испанией, затем с Францией, так что приватиры охотились поначалу на испанские, затем на французские корабли, впрочем частенько нарушая ограничения. Денег им за это не платили: платой служили захваченные суда, они полностью доставались команде вместе с грузом. Единственное, что предоставляла Британия, – полное прощение команде всех прошлых преступлений, в том числе пиратства.

Взаимовыгодное сотрудничество

Введение приватирства преследовало сразу две цели: снизить британские убытки от пиратства и справиться с врагом чужими руками. Как часто бывает, уступка политическим амбициям и королевской жадности принесла огромное количество бед и смертей.

Пираты, получив марку, вовсе не переставали быть пиратами. Команды приватирских судов набирались в пиратских столицах из самых кровожадных головорезов, привлеченных возможностью получить прощение перед законом. При этом нападения приватиров на испанские или французские суда ничем не отличались от пиратских – та же мучительная смерть для всех, кто находится на борту, – а атаки на прибрежные города означали стандартное время на разграбление для команды и уничтожение всех жителей. И если на государственном военном флоте все же было какое-никакое представление о военных преступлениях, то у приватиров ограничений не было.

Завидный жених

Капитан Кидд воспользовался ситуацией в полной мере: он получил марку и долго служил Британии, охотясь на вражеские корабли сначала у островных колоний, затем у берегов Нью-Йорка. Занимался он этим, пока возле Антигуа другой пиратский капитан не угнал у него корабль. Помните историю похищения «Черной жемчужины» из фильма «Пираты Карибского моря»? Это отсылка к биографии капитана Кидда.

Нравы в колониях в ту пору были простые: капитан-приватир не только легально жил в Нью-Йорке и пришвартовывал там свое пиратское судно, но и женился на одной из самых богатых городских невест, бывал на приемах у губернатора, приятельствовал со многими чиновниками и офицерами.

Потом произошли сразу две вещи, оказавшиеся для капитана Кидда фатальными. Во-первых, губернатора Нью-Йорка поймали на получении взяток от пиратов и заменили на нового, которого обязали с пиратами бороться. Во-вторых, несколько знатнейших дворян Англии решили на этой борьбе подзаработать: за свой счет снарядили корабль и сумели убедить короля выдать его капитану уникальную марку, которая позволяла охотиться не только на вражеские суда, но и на пиратские корабли (раньше такое право было только у государственного военного флота). Король поломался, но согласился, вытребовав в обмен отчисления десятой доли добычи в пользу короны.

Организовать все поручили новому губернатору Нью-Йорка, и он предложил капитану Кидду возглавить экспедицию. Капитану было никак нельзя ссориться с администрацией, так что он согласился, набрал команду целиком из одних пиратов и вышел в море ловить коллег.

Экспедиция успешно охотилась на пиратские суда. Любви пиратов это Кидду не добавило, тем более что он отличался невероятной жестокостью по отношению не только к пленникам, но и к собственному экипажу. Постоянно кто-нибудь из команды подстрекал товарищей к мятежу и стремился нарушить приватирские правила, а один раз Кидду пришлось убить канонира, чтобы предотвратить бунт.

Однажды экспедиция захватила судно Quedagh Merchant, доставлявшее неким армянским купцам товары из колоний и вышедшее из французского порта. Когда Кидд разобрался, что к чему, он попытался отпустить корабль, чтобы не нарушать закон о приватирстве. Но его команда взбунтовалась, и капитану пришлось уступить. Он захватил судно в качестве добычи (кстати, чрезвычайно богатой), надеясь, что французское разрешение на выход из порта, с которым плавало Quedagh Merchant, окажется достаточным оправданием в глазах закона. Но оправдаться не получилось: вышел страшный скандал на международном уровне, и Британия поспешила откреститься от Уильяма Кидда и объявила его в розыск. Тем более что обвинения в пиратстве в его адрес поступали и раньше, в том числе от капитанов военных кораблей.

Кидд, узнав об этом, продал все, что у него было, выручку сложил в сундук, а сундук закопал на некоем острове.

Бесславная смерть?

Тем временем губернатор Нью-Йорка завяз в коррупции и решил отмыться от обвинений, выдав Британии Кидда и свалив на него всю вину. Он арестовал Кидда и выслал его в Лондон. Знаменитого пирата судил Адмиралтейский суд, был вынесен обвинительный приговор (сумели доказать всего пять случаев пиратства), и вскоре капитана повесили в Экзекуционном доке Уоппина. Тело его выставили на публичное обозрение.

Наследие современному миру покойный приватир оставил богатое. О нем сложены многочисленные песни и баллады, сняты фильмы, его имя стало нарицательным, а история послужила основой для множества книг, в том числе для романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. И кстати, часть награбленного Киддом нашли – в воде у берега острова Сент-Мари, вблизи Мадагаскара.